Este sau nu însărcinată?! Lora rupe tăcerea după zvonurile apărute în ultima perioadă

Este sau nu însărcinată?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor, iar acum Lora rupe tăcerea după zvonurile apărute în ultima perioadă.

La un moment dat, Lora a avut niște grețuri matinale iar fanii artistei și-au pus semne de întrebare. Asta în ciuda faptului că blonda le-a explicat, atunci, motivul absenței sale din emisiunea ”Vorbește lumea”: ”Am făcut o prostie, am mâncat ce nu trebuia. Mi-am stricat regimul alimentar, am început cu brânzică, cu dulce, cu o bezea… Am exagerat și m-am trezit greu azi dimineață!”, spunea Lora.

Ulterior, artista s-a fișat cu o burtică suspectă, iar toată lumea se întreba dacă nu cumva Lora este însărcinată. Fosta prezentatoare de la ”Vorbește lumea” a decis să pună capăt zvonurilor și a mărturisit că nu este însărcinată.

”Nu sunt gravidă și nu am nici burtă!”, a declarat Lora pentru CIAO.RO. Totodată, artista a mărturisit că nu face nimic deosebit pentru a se menține în formă: ”Cine nu vrea să mai slăbească? Mie îmi plac formele pe care le am și cum sunt eu acum! Îmi place de mine cum arăt. Nu m-am mai cântărit. Am circumferința de 1 metru la șolduri. Încep concertele. Eu până acum am reușit să mă mențin fără să fac nimic deosebit. Când m-am apucat de sală, mi-am scrântit piciorul. Nu cred în diete dar cred într-un stil de viață sănătos! Sunt pe intermitent fasting și pe mai puțină carne, mai puțină proteină animală, mai multă proteină vegetală, în ceea ce privește stilul de viață”, a mai spus Lora.

Vrea un băiețel și o fetiță

După ce Adela Popescu a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil, Lora a făcut și ea un anunț inedit. Telespectatorii emisiunii Vorbește lumea au fost bucuroși să afle că Lora plănuiește să devină și ea mămică în viitorul apropiat: „Îmi doresc foarte mult şi băieţel şi fetiţă. Eu vreau să am 5 copii, dar nu ştiu când o să am timp. Acum am omul perfect lângă mine, simt că se apropie momentul”, a mărturisit Lora, în cadrul unui interviu.