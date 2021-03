Lora, despre evenimentul tragic ce a marcat-o! Cântăreața a dezvăluit tot. „A fost una din cumpenele alea mari din viață”

Lora este o femei puternică și de-a lungul timpului s-a luptat și a muncit pentru tot ce are. Deși acum reprezintă un nume mare în showbiz-ul monden, vedeta a plecat de jos și a avut multă ambiție. De-a lungul timpului a trecut și prin momente grele, iar recent a dezvăluit care a fost cea mai mare cumpănă din viața ei.

Cântăreața a povestit că în urmă cu 18 ani a trecut printr-un eveniment traumatizant, ce a marcat-o. Se pare că vedeta a fost la doar un pas să-și piardă viața. A fost implicată într-un accident de mașină grav, care a lăsat urma în sufletul eo.

Deși a scăpat teafără, evenimentul a marcat-o, mai ales că, potrivit spuselor ei, cealaltă persoană ce se afla în mașină „nu a fost ok".

„M-am mutat la București când aveam 21 de ani, după ce avusesem un accident de mașină grav, în urma căruia era să mor. A fost una din cumpenele alea mari din viață. Atunci am simțit că există Dumnezeu, pentru că uneori mai uităm, dar eu îmi amintesc de fiecare dată când mă întorc acolo. În afară de nasul spart, nu am avut alte probleme grave. Am însă și acum o bucățică de sticlă în bărbie pe care nu vreau să o scot, o las acolo pentru că vreau să-mi amintesc…Eu am fost ok, în schimb, cine a fost în mașină cu mine nu a fost OK”, a declarat Lora.

„Am lăsat în urmă tot”

Chiar dacă evenimentul în sine a fost unul tragic, acel moment a fost revelator pentru Lora. Artista a mărturisit că după accident a decis să își schimbe viața, așa că s-a hotărât să se mute la București. Deși începutul a fost greu, artista nu s-a dat bătută și a muncit mult pentru a ajunge unde este astăzi.

„Am reușit să trec peste traumă. Am venit la București ca o fugă, am lăsat în urmă tot. Am plecat la București cu bani de drum, undeva la 50 de lei, o geacă de piele împrumutată și un pachet ieftin de țigări. O perioadă am stat pe la prieteni”, a mai spus Lora.