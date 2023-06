De ce nu a fost Cristi Borcea la ziua propriului copil. Milionarul s-a revanșat cu un cadou format din multe zerouri

Gemenii Mihaelei și a lui Cristian Borcea vor împlini în această noapte 20 de ani. Angelo va avea parte de o petrecere surpriză, pusă la care în Grecia, chiar de mama sa. Fostul boss dinamovist nu va fi prezent, doar că el s-a revanșat dinainte, cu un cadou special. De asemenea, de la eveniment va lipsi și Melissa, fiica celor doi, care studiază în America. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Petrecere mare în familia Borcea, în această noapte, tocmai în Grecia. Gemenii Mihaelei și ai fostului boss dinamovist, Melissa și Angelo, vor împlini 20 de ani. Tatăl lor, căsătorit în prezent cu Valentina Pelinel, va lipsi de la această aniversare, ocupat fiind cu afacerile pe care le are în capitală. În schimb, el a avut grijă să se revanșeze deja față de mezinul său printr-o altă petrecere și cu un cadou cu multe zerouri în coadă.

„Petrecem în Grecia cu băiatul. Fata e în America, aclo studiază. Nu avea cum să vină. O pupăm de la distanță, pe chat. O vom sărbători cu un tort, în lipsă.

Tatăl său l-a sărbătorit deja în București. Acum e cu mama. Eu îi voi face o petrecere surpriză. Și ceva bănuți, ca și cadou. Pentru că acum e mare. Noi vrem ca toți copiii noștri să aprecizeze fiecare lucru pe care-l primesc

Nu suntem chiar singuri aici. Am ales și un dress cod pentru această petrecere care trebuie respectat”, a declarat Mihaela Borcea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am vrut liniște”

Fosta soție a lui Cristian Borcea ne-a destăinuit și care este motivul pentru care a ales această locație și nu propriul hotel pe care familia îl deține pe litoral, la Olimp.

„Am plecat aici pentru că am vrut liniște. Am fost solicitată foarte mult la hotel. De aceea nu am ales să facem această petrecere la noi, pentru că aș fi fost ca la muncă. Și am vrut să dedic această zi special doar copiilor”, ne-a spus aceasta.

„Erau mereu în competiție”

Mihaela și Cristian Borcea au împreună trei copii. Dintre aceștia, potrivit mărturisirilor făcute de femeia de afaceri, Angelo a fost cel mai mămos, în timp ce Patrick, fiul cel mare al lor, s-a aflat tot timpul în competiție cu mezinul:

„Angelo a fost tot timpul apropiat de mine foarte mult, el e cel mai mămos. Ursulețul. Era într-o competiție cu celălalt băiat. Deși sunt cinci ani diferență. Cel mare venea la spital, îmi pupa burtica. Și spunea că abia aștaeptă să-și cunoască frații. Dar când a ajuns acasă și a văzut el că s-au schimbat rolurile, nu mai era așa”.

„Dezinformează opinia publică!”

Altfel, Mihaela Borcea și-a exprimat indignarea pe marginea informațiilor apărute în ultimul timp, potrivit cărora pe litoralul românesc există riscul de holeră.

„Dezinformează opinia publică, pentru a alunga turiștii de pe litoralul românesc. Noi îi așteptăm la piscină, nu se vor îmbolnăvi de nimic”, a punctat aceasta.

