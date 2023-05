Mihaela Borcea a avut o căsnicie de 23 de ani cu Cristi Borcea, încheiată cu un divorț în urmă cu mai bine de 11 ani. A fost, practic, femeia puternică din spatele unui bărbat puternic, care, alături de ea, și-a început ascensiunea financiară de la zero. Cei doi au clădit un adevărat imperiu și, la ani buni de la separare, încă se ocupă împreună de afacerile familiei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Mihaela a vorbit, printre altele, despre perioada grea prin care a trecut, înainte de a ajunge o femeie de afaceri de invidiat.

Mihaela Borcea învârte în prezent afaceri de milioane de euro. Conduce cu o mână de fier, de mai bine de zece ani, hotelul de pe litoral, din stațiunea Olimp, ce aparține fostului soț, Cristi Borcea, cu care are trei copii.

Aceasta a avut însă o adolescență grea, fiind nevoită să lucreze de la 16 ani, pentru a-și ajuta părinții care aveau probleme de sănătate. Și-a dorit să fie asistentă medicală, doar că destinul avea alte planuri cu ea. A făcut hepatită în ultimul an de liceu, iar visul său s-a năruit. S-a reorientat spre profilul economic, ceea ce avea însă să fie primul pas în drumul său către o carieră de afaceri.

Fosta soție a lui Borcea a avut multe momente de cumpănă, fiind la un pas de a-și pierde viața. A ieșit însă mereu învingătoarea, din toate încercările prin care a trecut.

CANCAN.RO: Ce mai faceți? Vă pregătiți de o altă vară, pe litoral…

Mihaela Borcea: Sunt pe litoral, pregătim deschiderea hotelului. Sunt foarte multe de făcut. De ani mulți, în fiecare vară, vin, plec, vin plec, stau mai mult aici.

CANCAN.RO: Vă ajută și Valentina Pelinel?

Mihaela Borcea: Fiecare ajutăm cum putem, ca să meargă totul bine. Asta ne dorim.

CANCAN.RO: Copiii sunt și ei implicați?

Mihaela Borcea: Fata studiază în America. E la arhitectură, momentan. Dacă și-ar schimba opțiunea, vom vedea. E foarte grea meseria. Doar băieții sunt implicați.

Locuiește cu mezinul și iubita acestuia

CANCAN.RO: Au de gând să vă facă soacră mare?

Mihaela Borcea: Nu cred încă. Toți suntem concentrați pe muncă, băieții sunt și ei cu studiile. Fiecare cu iubita lui. Le cunosc prietenele. Cel mic și prietena stau cu mine. Și ea e fata mea. Mai am încă două fete, sunt fericită.

CANCAN.RO: Cum vă vedeți ca soacră?

Mihaela Borcea: Nu mă văd soacră, soacră, poamă acră. Le iau apărarea nurorilor, când ei greșesc. Trebuie să fie totul echitabil. Nu le țin doar lor partea. E foarte important să te înțelegi bine cu copiii. Așa i-am învățat de mici, că indiferent de cât de greu le va fi și cât ar greși, doar împreună putem rezolva problemele.

CANCAN.RO: Ce relație au copiii cu tatăl lor?

Mihaela Borcea: Toți trei au o relație foarte bună cu Cristi. Îi sfătuiește. Partea masculină nu poate fi înlocuită. Are alt statut.

A muncit de la 16 ani, ca să-și ajute părinții bolnavi

CANCAN.RO: Se spune că-n spatele unui bărbat puternic, cum e Cristi Borcea, s-a aflat o femeie puternică…

Mihaela Borcea: De acord cu asta. Ne-a fost foarte greu la început. Și cu învățatul, și cu copiii. Dar nu imposibil. Am studiat foarte mult. Mai ales că am avut ambii părinți bolnavi, a trebuit să-mi susțin și familia. Și nu mi-a fost ușor să mă și angajez, să și muncesc, de la 16 ani.

CANCAN.RO: Care a fost primul dumneavostră job, la 16 ani?

Mihaela Borcea: M-am angajat la un magazin. Eu am vrut să urmez liceul sanitar, dar în ultimul an de școală am făcut hepatită. Eram la bunici la țară. Am întrerupt tot și viața mi s-a deviat către altceva, către ce mai rămăsese dintre opțiunile mele. A trebuit să urmez un economic, Liceul Economic 2, care era cel mai bun pe acest profil. Dar tot mă învârt în zona de sănătate, îmi place foarte mult.

CANCAN.RO: Vă descurcați pe partea medicală? Știți să faceți injecții?

Mihaela Borcea: Da… Mă descurc foarte bine și ca asistent, am studiat foarte mult, mai ales de când am avut probleme cu nestematele acelea avute în corp, viața mea era în pericol. Sunt un scorpion foarte priceput, la multe. Nu obținem nimic fără sacrificiul suprem.

A ales între viața sa și a gemenilor

CANCAN.RO: În cazul dumneavoastră, care a fost sacrificiul suprem?

Mihaela Borcea: A fost atunci când m-am hotărât să dau viață gemenilor. Ori viața mea, ori a lor. Și am ales să nasc. Dar Doamne, Doamne a vrut să merg mai departe… Apoi a venit partea cu metalele. Am trecut prin multe cumpene. De atunci am avut multe urmări, mi-a afectat tot organismul. Tratamente, detox. Mercurul nu-ți iese din corp. Mă simțeam foarte rău, așa am descoperit. Din când în când, țin și un regim mai drastic. Dar se întâmplă să mai luăm și câte un COVID.

CANCAN.RO: Ați avut, recent, COVID?

Mihaela Borcea: Lucrând cu oameni și interacționând cu mulți, n-ai cum să te ferești. Am luat chiar vara trecută, în august, aici, la hotel. Am ignorat simptomele, eu care-i tratam pe toți din jurul meu, pe angajați. Testul nu mi-a ieșit. Dar, ulterior, am plecat acasă, pentru că mi-am rupt și glezna. Nu mai aveam ce face aici, la mare, trebuia să ajung la doctor. Și atunci a venit prăpădul, am stat două săptămâni în pat, cu perfuzii.

„E o piscină desenată personal de mine”

CANCAN.RO: Cu ce noutăți vă veți întâmpina turiștii, pe litoral?

Mihaela Borcea: Am făcut două piscine. Avem cu apă sărată, terapeutică, cu o plajă inundată. E o piscină desenată personal de mine. Mi-a plăcut să-mi pun amprenta în tot ceea ce am făcut. Investițiile sunt majore, altfel cum poți oferi confort și să meargă o afacere? Și anul acesta venim cu noutăți, o să avem piscina încălzită, avem una și pentru copii, cu un joc înăuntru, Caracatița, cu tobogane. Am creat un loc de joacă și pentru copii. Standardul hotelului s-a ridicat. E un hotel normal, de trei stele, pentru toată lumea.

CANCAN.RO: Vă gândiți să angajați un master chef cunoscut, așa cum e la modă?

Mihaela Borcea: Nu avem nevoie de un master chef cunoscut. De 1 Mai nu am deschis pentru că nu eram gata cu pregătirile. Nu am avut solicitări, pentru că a fost foarte frig. Când am ajuns aici, erau două grade noaptea. Dar avem ceva grupuri și luna aceasta.

CANCAN.RO: V-ați gândit să vă recăsătoriți?

Mihaela Borcea: Sunt cu Sorin de atâția ani. O hârtie nu are nicio însemnătate. În fața lui Dumnezeu e important să fii, nu un act la primărie. Ne e foarte bine așa cum suntem.

