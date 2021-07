Mihaela Borcea, îndrăgostită lulea! Fosta soție a lui Cristi Borcea, vacanță de lux în Zanzibar cu iubitul

Mihaela Borcea a fost plecată în vacanță cu Sorin, iubitul care în urmă cu câțiva ani i-a fost șofer. Cuplul s-a relaxat pe un tărâm exotic, în Zanzibar.

Fosta soție a lui Cristi Borcea nu se sfiește să își arate dragostea în public față de noul ei partener de viață. Mihaela le-a împărtășit prietenilor pe Instagram mai multe imagini din vacanță, în compania lui Sorin Rap.

După un divorț dureros, Mihaela Borcea și-a refăcut viața la 51 de ani, alături de Sorin Rap. Povestea celor doi îndrăgostiți este demnă de un roman.

Sorin Rap a fost, acum mai mulți ani, șoferul Mihaelei Borcea și un om de încredere în casa familei Borcea.

NU RATA: Valentina Pelinel îi promovează afacerea Mihaelei Borcea. Fosta soție a lui Cristi Borcea deține un hotel în Olimp

“Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă, iar dacă am timp o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea. ” a declarat partenerul de viață al Mihaelei Borcea în acea vreme.

Povestea de dragoste dintre cei doi a prins contur în anul 2018. Sorin Rap este un fost polițist și a fost unul dintre angajații de încredere a femeii de afaceri. Cu toate acestea, Angela, fosta soție a lui Sorin Rap a acuzat-o pe Mihaela Borcea că “ i-a furat bărbatul .”

VEZI ȘI: Mihaela Borcea, surpriză romantică de ziua iubitului ei. Sorin Rap s-a emoționat când a văzut gestul partenerei sale | FOTO