De ce nu a mai ajuns Ramona Păun, de la PRO TV, în fața altarului. Știrista a ținut să își liniștească apropiații, care credeau că nu se va mai căsători

Zilele acestea, Ramona Păun a fost invitata lui Cătălin Măruță, la emisiunea lui de la PRO TV. Cu acest prilej, prezentatoarea TV de la știrile sportive a mărturisit care a fost, de fapt, motivul pentru care nu s-a mai căsătorit cu nepotul lui George Mihăiță, așa cum planificaseră de acum trei ani.

De mai bine de un deceniu, jurnalista de la PRO TV se iubește cu Cosmin Mihăiță. În anul 2020, partenerul ei și-a făcut curajul să o ceară în căsătorie și să-și facă ceremonia în Belgia, dar cei doi nu au mai ajuns la altar.

Ramona Păun de la PRO TV, despre nunta cu iubitul ei

În fața lui Cătălin Măruță, Ramona Păun a spus, despre ajungerea sa la altar: „Nunta a fost amânată, nu anulată! Există dragoste! Prima dată a fost pandemia! O să se întâmple, am schimbat strategia de joc”.

Mai mult decât atât, jurnalista a spus că nu va mai face o petrecere cu fast în Belgia, ci o ceremonie extrem de intimă în Bali. Dat fiind faptul că pandemia nu îi mai poate strica planurile, s-a decis să facă marele pas.

„Au fost multe impedimente, dar important e că nu am abandonat lupta. Viața e o luptă. Prima dată a fost pandemia de vină, am parcurs mulți pași, dar s-a produs inevitabilul. Asta nu ne împiedică însă să ne iubim în continuare și să petrecem timp împreună. O să se întâmple, acum facem tactica de joc. Am schimbat tactica, aș putea spune. Eu iubesc petrecerile intime, așa că, dacă aș putea să transform și nunta în ceva mai intim”, a mai spus știrista.

Ce spunea jurnalista în urmă cu un an

Amintim faptul că încă din anul 2022 prezentatoarea TV spunea că se pregătește de nuntă, dar iată că nici acum, la mai bine de un an, tot nu a reușit să fie mireasă.

„Într-adevăr pandemia a pus pe hold planurile, dar acum ne mobilizăm să continuăm ce am început înainte de pandemie. Am vrea să fie ceva foarte discret, tocmai din acest motiv nu vorbesc foarte mult despre planuri până nu se concretizează, nu suntem foarte vocali în privința asta.

Ne-am dorit foarte mult să mergem să facem cununia religioasă și civilă în Bruges, acolo unde m-a cerut de soție, dar, din păcate, nu se poate, pentru că nu suntem cetățeni belgieni. E imposibil. Am crezut că e posibil, am auzit de o experiență similară a unor cunoștințe și chiar eram foarte încântați, dar ni s-au tăiat brusc aripile când am vorbit la ambasadă. Ne reorganizăm cumva, în principiu mi-ar plăcea să fie un mix între o deplasare în străinătate și o petrecere aici”, a declarat Ramona Păun pentru Impact, în 2022.

