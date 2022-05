De ce nu s-a căsătorit până acum Lili Sandu cu Silviu Țolu. Cei doi sunt logodiți de 3 ani și au împreună un băiețel

Lili Sandu este în culmea fericirii de când a adus pe lume primul său copil, iar relația sa cu iubitul său, Silviu Țolu, cu 12 ani mai tânăr, pare că merge senzațional.

Artista a împlinit 42 de ani, vârstă la care se poate lăuda cu o carieră de succes, dar și cu o familie absolut minunată. Chiar dacă în urmă cu trei ani, Lili Sandu a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, care i-a dăruit inelul în escapada lor romantică la Istanbul, cei doi încă nu au ajuns în fața altarului, dar acest lucru nu pare să o deranjeze pe frumoasa mămică.

”Nu știu, asta nu am mai pus-o pe lista de priorități, (n.r. căsătoria) pentru că efectiv a fost cu pandemia, nu am avut timp, cu bebe. Nu este o prioritate pentru noi în acest moment, suntem împreună, suntem soț și soție, ne-a dat Dumnezeu un copil, de aici nu mai plecăm nicăieri. Merg periodic și îl împărtășesc pe Thomas, ne împărtășim și noi. Părintele ne înțelege, știe că suntem un pic deraiați de la ce ar trebui să fie, că e normal să fii căsătorit în fața lui Dumnezeu, dar cred că faptele și iubirea noastră contează mai mult decât faptul că nu am ajuns să facem acest pas, dar o să-l facem cu siguranță”, a declarat Lili Sandu pentru Viva.

”Simt că am ajuns la acel nivel în care pot să și refuz atunci când nu mi se potrivește”

Într-un interviu pentru paginadepsihologie.ro. Lili Sandu a vorbit, în urmă cu ceva vreme, despre cum i s-a schimbat viaţa în ultimii ani. De asemenea, vedeta a dat detalii şi despre activitățile sale în mediul online.

”În ultima perioadă, dat fiind faptul că așa au fost împrejurările (pandemie, maternitate), online-ul mi-a stârnit cel mai mult creativitatea și recunosc că mi-a plăcut tare mult să mă apropii și să-mi construiesc comunitatea în social media. Dacă începusem cu preconcepții vizavi de tot ce înseamnă a te expune și a fi un creator de conținut, uite că ulterior mi-am dat seama că atât timp cât pui pasiune și ești real, poți contura orice ai face în așa fel încât să devină o poveste pe care cei interesați să o poată urmări în timp real alături de tine”, a spus ea.

Cât despre întoarcerea pe micile ecrane, artista a declarat: ”Maternitatea m-a creat și m-a descoperit frumos, zic eu, în multe feluri, iar online-ul a fost motorul care a făcut să se știe asta și în rândul celor care voiau sa fie inspirați de mine și de povestea mea. Reîntorcându-mă la actorie și televiziune simt că am ajuns la acel nivel în care pot să și refuz atunci când nu mi se potrivește. Proiecte apar, doar că nu mă regăsesc în ele încă”.

Sursa foto: Facebook