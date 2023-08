De ce nu vom avea niciodată un film artistic despre viața lui Sergiu Nicolaescu: „Soția sa i-a trecut brandul pe persoană fizică”...

La cei 75 de ani ai săi, regizorul Ioan Cărmazan și-a cam luat gândul de a reuși să producă un film artistic dedicat marelui dispărut, Sergiu Nicolaescu, o idee mai veche de-a sa. La zece ani de la moartea celui care și-a legat numele definitiv de istoria cinematografiei românești, prin cele 62 de pelicule create, șansele de a vedea un film în memoria acestuia sunt aproape egale cu zero.

Din capul locului trebuie spus că motivul nu e unul de natură financiară, chiar dacă cinematografia locală nu „se scaldă” în sume mari de bani.

Soția lui Sergiu Nicolaescu a trecut numele marelui regizor într-o secțiune aparte

„Toată chestiunea s-a împotmolit atunci când am descoperit că brandul Sergiu Nicolaescu a fost luat, pe persoană fizică, de către soția sa, Dana Nicolaescu. Or, dumneai nu acceptă nici astăzi ca să nu aibă un cuvânt de spus asupra scenariului sau producerii unui film artistic dedicat regizorului Sergiu Nicolaescu”, a declarat Ioan Cărmăzan pentru CANCAN.RO.

Președintele Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film (UARF), cândva un apropiat al lui Sergiu Nicolaescu, susține că a purtat o discuție cu Dana Nicolaescu pe acest subiect, destul de amplă, dar fără niciun fel de reușită finală.

„Când i-am înțeles logica sa, am încercat să aflu în baza cărei calificări profesionale dorește să avizeze scenariul și producerea unui asemenea film. Fiindcă lumea știe că nu are pregătire în materie. Mi-a replicat că a fost producătoare la Casa de Filme a soțului ei, dar și că legea îi permite așa ceva. Ea își dorește să controleze orice mișcare! În aceste condiții, șansele de realizare a unui film dedicat lui Sergiu Nicolaescu, fie el artistic sau documentar, sunt egale cu zero. Fiindcă niciun scenarist, regizor sau producător nu va permite o asemenea cenzură, o asemenea intervenție în munca sa!”, precizează același Ioan Cărmăzan.

El regretă că legea nu prevede în mod expres menționarea unor situații speciale, cum este și cazul lui Sergiu Nicolaescu, care prin influența jucată de-a lungul timpului asupra cinematografiei românești, ar trebui să aibă un statut diferit, „precum cel al lui Mihai Eminescu”.

Dan Bittman l-ar fi putut oricând juca pe Sergiu Nicolaescu

„Legea ar trebui sancționată, ca să nu se mai repete accidente ca cel legat de acest caz. Sergiu Nicolaescu merită oricând un film artistic, fiindcă viața lui poate fi oricând ecranizată, dar nu putem face asta fiindcă se opune cineva. Am fi avut și actorul pregătit să ducă compoziția. Este vorba despre cunoscutul solist Dan Bittman. Cred că aș fi reușit să-l conving să joace acest rol, așa cum am făcut cu ani în urmă în . Chiar Sergiu Nicolaescu mi-a sugerat asta, spunându-mi că e uimit cât de bine seamănă tatăl lui Dan Bittman cu el însuși, dintr-o anumită perioadă a vieții sale”, indică președintele UARF.

Mai mult, Ioan Cărmăzan avertizează că e posibil și un scenariu nedorit, ca difuzarea peliculelor lui Sergiu Nicolaescu să fie oprite de la transmisie, dacă posesoarea „brandului Sergiu Nicolaescu va dori să facă un asemenea gest”.

Pe de altă parte, ar exista o „mică supapă” în această chestiune, și anume realizarea unei producții de televiziune dedicată lui Sergiu Nicolaescu din interviurile oferite cu precădere televiziunii publice, asupra cărora se pare că Dana Nicolaescu nu deține prima opțiune.

