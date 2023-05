Nume grele s-au perindat în studioul lui Dan Negru, unde aveau loc filmările pentru Revelion. Timp de 22 de ani cel poreclit Regele audiențelor a făcut spectacol în noaptea dintre ani, fiind lider de audiență. Dar nu toți s-au ”predat” atunci când prezentatorul i-a chemat în platou. Între ei, Sergiu Nicolaescu, regretatul actor și regizor. Motivul pentru care i-a spus pas lui Negru a fost amuzant. Și are legătură cu filmările de la celebrul film Nea Mărin miliardar. CANCAN.RO are povestea și v-o prezintă, în exclusivitate.

Dan Negru l-a vrut în emisiunea de Revelion și pe Sergiu Nicolaescu, dar avea să fie refuzat! Motivul? Actorul ar fi stat la filmări trei zile, prea mult pentru el. Și a venit și cu o replică de zile mari! Chiar Regele audiențelor a povestit scena, pentru CANCAN.RO.

”La unul dintre Revelioane l-am invitat pe Sergiu Nicolaescu. Am vrut să fie printre cei cu care făceam eu emisiunea, an de an. L-am sunat, i-am propus, inițial era de acord. Doar că nu a mai vrut să vină, după ce a aflat că trebuia să stea trei zile la filmări, că atât durau filmările pentru Revelion. Mi-a zis: `tu filmezi trei zile pentru un Revelion? Păi eu am terminat filmul Nea Mărin miliardar într-o lună! Trei zile? Glumești! Nu vin`. Și m-a refuzat, politicos”, a dezvăluit Dan Negru.

Dan Negru, amenințat, după ce a anunțat că nu mai face emisiunea de Revelion

Prezentatorul care a dat, în urmă cu un an, Antena 1 pe Kanal D a trecut prin momente nu tocmai plăcute atunci când a renunțat la emisiunile de Revelion maraton. A fost amenințat, i s-a cerut să revină asupra deciziei, mai mult, o femeia i-a spus că se va sinucide (Vezi AICI detaliile).

”Negrule, îți știu Mercedesul și îți tai toate cauciucurile, dacă mă lași fără Revelion anul ăsta!”, i-a scris un bărbat.

Apoi, au curs mesajele în care este rugat să revină asupra deciziei. ”Încă nu m-am împăcat cu ideea că nu vei mai face Revelionul. De mică l-am făcut cu tine, îmi pare rău maxim”, ”Dă-mi Revelionul înapoi”, ”Eu cu cine naiba mai fac Revelionul? Te rog să te gândești și să îl faci înapoi cu noi”, ”Domnule Dan Negru, vă rog din sufletul meu să faceți Revelionul măcar anul ăsta. Nu distrugeți spiritul Revelionului. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, ”Bună seara, Dan Negru! Vă rugăm din tot sufletul să țineți Revelionul deoarece fără dumneavoastră nu există Revelion. Mii de persoane sunt dezamăgite, auzind ca nu veți mai face Revelionul, printre care sunt și eu. Vă rugăm foarte mult”, sunt mesajele primite de Dan Negru, la scurt timp după ce anunța că s-a încheiat Revelionul maraton, început în urmă cu 22 de ani.

