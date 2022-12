Dan Negru a anunțat că se oprește la borna 22 a Revelioanelor maraton cu care a scris istorie la Antena 1, dar s-a trezit cu un val de reproșuri și amenințări. ”Regele audiențelor” e decis să nu accepte niciun compromis, a ales o altă nișă de emisiuni și nu bate în retragere. Deși, disperată, o femeia dă se înțeles că-și va pune capăt zilelor, dacă prezentatorul nu se răzgândește. Mesajul pe care i l-a trimis lui Dan Negru este, într-adevăr, cutremurător. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Punct final al Revelioanelor pe care Dan Negru le-a realizat ani de-a rândul. Când a trecut de la Antena 1 la Kanal D, ”Regele audiențelor” a schimbat foaia. Prezintă, acum, emisiuni de cultură generală, ”Jocul cuvintelor” și ”Tu urmezi”, iar de Revelion nu mai vrea să audă. Nici 30.000 de euro pe care i-a oferit trustul unde lucrează de la începutul anului nu l-au ”sensibilizat”.

Mesaj pentru Dan Negru: ”Faceți Revelionul, ca să nu fie o înmormântare!”

A primit sute de mesaje, în privat (Vezi AICI cum a fost amenințat), dar unul dintre ele este tulburător. A venit de la o femeie fan al lui, care nu poate trăi fără ”Revelionul cu Dan Negru”. Îl imploră pe prezentator să continue seria-maraton și la Kanal D. În rândurile pe care i le-a trimis spune că viața ei nu ar mai avea rost fără Revelionul lui.

”Domnule Negru, această informație cutremurătoare mă depășește cu mult! Aș dori din toată inima să vă răzgândiți, deoarece existența mea nu are sens fără Revelionul cu dumneavoastră. Odată cu ziua mea, schimbându-se anul în calendar, vă priveam la tv cu cea mai mare bucurie, era sărbătoarea mea preferată, datorită dumneavoastră și nimeni, niciodată, nu va putea schimba acest sentiment, însă când sistemul meu auditiv a fost informat cu această propoziție, Primul an fără Dan Negru, am simțit că se cutremură pământul cu mine. Vă rog din toată inima să vă faceți prezența. Dacă nu faceți Revelionul, o să se facă o înmormântare, mă sinucid”, este tulburătorul mesaj pe care o femeie i l-a trimis lui Dan Negru.

”Vedeți această poză (n.r. femeia e plânsă)? Această poză este, nu din cauza dvs, stați liniștit, nu este niciodată vina dvs, este vina Guvernului. Știu că, într-un fel sau altul, Guvernul v-a convins să începeți o apocalipsă cu dvs. Deși cutremurătoare decizia, ați fost de acord cu el, în ce circumstanțe, mi-e frică să mă gândesc, poate au vrut să vă omoare”, a încheiat admiratoarea lui Dan Negru.

