De ce s-a despărţit Mihaela Bilic de actualul soț al Andreei Berecleanu

Nutriționistul Mihaela Bilic a povestit că ea și medicul estetician Constantin Stan au ajuns în prag de despărțire, după 13 ani de relație. Se pare că Mihaela Bilic a fost cea care a făcut primul pas în despărțirea de actualul soț al Andreei Berecleanu.

Puțini știu că soțul Andreei Berecleanu a avut în trecut o relație de lungă durată cu Mihaela Bilic, un nutriționist cunoscut în mediul online.

Cum s-a descurcat Mihaela Bilic cu dietele

Deși este unul dintre cei mai renumiți nutriționiști din țară și s-a ocupat de silueta și regimul multor vedete, Mihaela Bilic a fost și ea nevoită, în urmă cu mai mult țină o idetă, pentru că își dorea să piardă câteva kilograme în plus, luate după o serie de tratamente hormonale.

„Toată viața mea a fost o cură de slăbire, pen­tru că am avut mereu privilegiul de a-mi inventa ce dietă am vrut, de la cura de slăbire cu înghețată, din timpul rezidențiatului, o cutie de 600 kcalorii și atât, până la cura de slăbire cu două felii de pâine prăjită pe zi, după care nu am slăbit niciun gram.