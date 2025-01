De ce se certa Dana Roba cu Beni, de fapt. Vedeta a recunoscut: totul a pornit de la copii și…

Despărțirea dintre Dana Roba și Beniamin Banko, care a venit la finalul anului trecut, a luat prin surprindere pe toată lumea. Cei doi păreau să fie un cuplu solid, iar planurile lor de viitor, care includeau o familie și chiar copii, indicau o relație fericită. Cu toate acestea, aparențele au fost înșelătoare. Recent, vedeta a recunoscut că principalele tensiuni dintre ei au fost legate de copii și priorități diferite în relație, ceea ce a dus, în cele din urmă, la separare.

Relația lor, care a durat aproximativ un an, a avut un început promițător, însă problemele au început să se adune pe măsură ce diferențele dintre ei au devenit tot mai evidente. Certurile dintre ei au fost frecvente, iar acestea porneau, în principal, de la prioritățile lui Beni legate de copiii din relațiile anterioare. Pentru Dana, acest lucru a fost o sursă constantă de nemulțumire, mai ales când simțea că este pusă pe locul doi.

De-a lungul timpului, Dana ar fi simțit că implicarea lui Beni în relația lor nu era pe măsura așteptărilor ei. Potrivit vedetei, acesta ar fi refuzat să participe la momente importante pentru ea, cum ar fi ședințele foto sau alte evenimente legate de cariera sa. În același timp, Dana ar fi fost deranjată de faptul că Beni își dedica o mare parte din timp copiilor săi, iar gesturile romantice din partea lui lipseau, ceea ce o făcea să se simtă neimportantă în relație.

„Da, am trecut peste tot logic. Numai Dumnezeu mi-a dat puterea. Voi credeți că mi-a fost ușor? Astea care stați și judecați. O femeie care a trecut printr-o relație toxică îmi dă dreptate că să nu mai stau într-o altă relație toxică. Cu un bărbat care de 8 martie face 1 iunie și se duce și stă cu copiii lui și mie nu mi-ar duce un buchet de flori. Mi-aduce seara la 11 flori. Du-te și dă-ți cu ele de cap. Dacă toată ziua n-am fost importantă și în ziua aia vorbea cu mine zici că-s troaca de gunoi. Du-te, frate! Dacă de 8 martie faci întâi iunie, am spus, atunci ne-am certat și după aia iar l-am iertat. Și iar l-am iertat și iar l-am iertat. Am făcut atâtea ședințe foto, nu a venit la nicio ședință foto, Benny. Că el nu vine. Na, du-te încolo! Na, și acum pentru ce mai bocești după mine? Lasă-mă în pace! Îmi văd de viața mea. ”, a spus Dana Roba.

Un alt motiv de tensiune ar fi fost legat de gelozia și comparațiile care apăreau între copiii fiecăruia. Se pare că acest subiect a generat discuții aprinse, Dana considerând că echilibrul și armonia în relație erau greu de menținut în acest context. Faptul că Beni era preocupat să mențină relația cu propriii copii a creat o distanță emoțională între el și Dana, ceea ce a dus la acumularea frustrărilor.

Dana a simțit că partenerul său nu era acolo pentru ea așa cum și-ar fi dorit, iar acest lucru a amplificat și mai mult nemulțumirile. Vedeta a recunoscut că a încercat de mai multe ori să salveze relația, dar conflictele repetate și lipsa unei soluții concrete au dus, în cele din urmă, la ruptură.

„Nu aș accepta acum bărbat la ora asta cu copil. Nu. Niciodată. Am încercat o relație de un an jumate cu bărbat care are trei copii și chinul morții. Deci este chinul morții. Bărbat care are copii. Și femeile care stau cu bărbați care au copii, doar ele îmi dau dreptate. Atât. Atât. Restul de la voi, astea, la alte care nu sunteți măritate, nu aveți așa, nu aștept nicio părere. Și nici o jurătură nu aștept de la voi. Știți? Așa, e corect. Uite aici, perfectă dreptate. Uite-te aici. De ce este chin? Pentru că te cerți în fiecare zi de la copiii lui. Că îi se pare că ziua lui copilul meu o fost mai faină decât ziua lui copilul lui. Că îi se pare că hainele pe care le-am luat la copilul meu o fost mai faine ca hainele la copilul lui. Că îi se pare că copilul meu merge la o școală mai bună decât copiii lui. Că îi se pare că iubesc mai mult pe copiii mei decât pe copiii lui. Și pot să înșir acest până la… Beni nu m-au ajutat nici cu 50 de lei ca să am eu pâine pe masă la copiii mei, ca să înțelege situația.

Din contră, el virează 1000 de euro în fiecare lună pensie alimentară. Iar eu nu pot să-mi asum așa ceva pentru totdeauna. Ați înțeles? Nu pot. Chiar nu pot. Este prea mult pentru mine. Nu-mi pare rău după Daniel. Îmi pare rău că a fost nebun și că s-a dus la puștărie, prostul. Oricum nu mă mai împăcam cu el. Voi nu vreți să auziți cum mă înjura. Dacă și acum îmi spune fata, mami, eu țin minte când zicea că vrea să te omoare. Doamne, ce să-mi pare rău. Îmi pare rău că a fost prost și că s-a lăsat că l-a auzit de satana. Aia îmi pare rău. Și că ăia de la biserică nu m-au crezut când m-am dus și le-am spus, vedeți că omul ăsta mă amenință cu moartea. M-am dus la biserică, la ăia din comitet și am spus, omul ăsta mă amenință cu moartea, faceți ceva.”, a mai spus Dana Roba.