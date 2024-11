De ce Selly nu merge la facultate. Cum și-a motivat decizia personală: „Asta nu înseamnă că alți puștani de 19 ani...”

Selly este unul dintre cei mai apreciați influenceri din România. Acesta se află în atenția publică de la o vârstă fragedă și se bucură de un real succes. Însă, una dintre cele mai mari controverse legată de acesta este faptul că a decis să nu își continue studiile și nu a mers la facultate. Acum, tânărul a vorbit despre acest subiect, motivându-și decizia.

La doar 13 ani, Selly și-a făcut debutul pe YouTube, iar de atunci ascensiunea sa a fost un extraordinară. În 2019, la 17 ani, a devenit cel mai urmărit YouTuber din România, iar de aici și-a extins activitatea și a pus bazele mai multor proiecte de succes. Însă, deși se bucură de succes pe toate planurile, acesta a fost criticat adesea pentru faptul că nu și-a continuat studiile.

După ce a absolvit examenul de Bacalaureat cu brio în 2020, cu media 9,50, Selly se înscrisese la facultate. Atunci avea de gând să urmeze studiile superioare la facultatea de business – Tiffin University – cu sediul în București. Aceasta este singura universitate privată din țară acreditată în SUA și în Europa, fiind originară din Ohio. Însă, deși intenționa să meargă la facultate, Selly s-a răzgândit între timp.

Ei bine, acum, după ce a primit numeroase critici în urma alegrii făcute de el, Selly a vorbit despre acest subiect. Vlogger-ul spune că și-a regândit decizia și principalul motiv pentru care nu a mai urmat studiile superioare este faptul că timpul nu i-a permis. Acesta este implicat într-o mulțime de proiecte, are contracte semnate și timpul nu îi permitea să le facă pe toate.

De asemenea, Selly consideră că în domeniul în care activează știe tot ce trebuie și urmarea unei facultăți nu i-ar fi adus nici un beneficiu. Însă, deși el a ales această cale, spune că situația lui este una specială și nu îi îndeamnă pe tineri să îi urmeze exemplul.

„Am fost arătat cu degetul pentru că nu am urmat o facultate. Nu am niciun gând în acest sens decât dacă în viața asta o să vreau să merg către o zonă în care să nu am o pregătire.

Pentru mine a fost cea mai bună decizie, asta nu înseamnă că alți puștani de 19 ani ar trebui să o ia. Aveam tot felul de obligații contractuale antamate, am fost un caz atipic”, a declarat Selly.