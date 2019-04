De ce simte Mihai Bendeac toate energiile negative când filmează iUmor? Gena Rusu i-a explicat care este sursa

Energiile negative din platoul „iUmor” au un efect negativ asupra lui Mihai Bendeac. Specialistul Feng Shui, Gena Rusu, are răspunsurile!

Mihai are nevoie de ajutor. Am apelat, din nou, la specialistul nostru, Gena Rusu, pentru soluții. Se pare că juratul are o capacitate aparte de primi energiile negative din jur.

„Ești extrasenzorial. Ai simțit foarte puternic energia negativă, tcmai pentru că ai aceste calități. În jurul mesei voastre este această zonă a ghinioanelor, problemelor și blocajelor”, i-a explicat aceasta.

„A demonstrat științific niște lucruri pe care eu le tot simțeam..încercam să le verbalizez, dar nu știam cum”, a spus Mihai Bendeac.