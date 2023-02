De ce trebuie să luăm, de fapt, banii cu mâna stângă? Mihai Voropchievici a dezvăluit secretele pentru a atrage bogăţia

Mihai Voropchievici este unul dintre cei mai recunoscuți numerologi din țara noastră. Cei de acasă îl văd deseori la televizor, prezent în emisiuni, oferindu-le cele mai bune sfaturi și învățături ce vizează mai multe zone de interes ale vieții noastre: bani, iubire sau sănătate.

Numerologul le-a împărtășit celor de acasă cele mai potrivite trucuri Feng Shui prin care pot atrage bani. De asemenea, Mihai Voropchievici a explicat, pas cu pas, regulile care aduc abundența financiară în viața noastră.

(CITEȘTE ȘI: CARE E CEA MAI PERICULOASĂ LUNĂ DIN AN PENTRU TOATE ZODIILE DIN HOROSCOP? ASTROLOGUL MIHAI VOROPCHIEVICI A FĂCUT ANUNŢUL)

Mihai Voropchievici: ,,Dați banii cu mâna dreaptă și luați banii cu mâna stângă.”

În cadrul emisiunii ,,Adevăruri Ascunse”, de la Antena 3, numerologul a explicat cât de important este să învățăm să respectăm banii. Aceata este prima regulă care trasează norocul sau ghinionul nostru financiar. Bancnotele trebuie aranjate și nu mototolite, sau puse pe dos.

Un alt aspect important ține de mâna cu care dăm sau primim banii. Astfel, pentru a beneficia mereu de bani, este important să îi dăm cu mâna dreaptă, și să îi luăm cu cea stângă.

„Poți să ai foarte multe energii pozitive și să nu știi să îți administrezi banii. Prima regulă este să respectăm banii. În momentul în care ai niște bancnote, să nu le mototolești. Eu nu sunt fericit când merg să îmi iau salariul și găsesc bancnote puse pe față, pe dos.

Ca să aveți bani în permanență, dați banii cu mâna dreaptă și luați banii cu mâna stângă. Puneți bancnotele în ordine, pentru că și în viața noastră anii vin tot în ordine.”, a spus Mihai Voropchievici.

Portofelul în care sunt depozitați banii are și el un rol important. Dacă nu este suficient cel pe care îl aveți, iar bancnotele stau înghesuite, ar fi cazul să mai achiziționați altele în plus. De asemenea, culoarea portofelului decide traseul banilor. (VEZI ȘI: CE NE REZERVĂ 2022? PREVIZIUNILE NUMEROLOGULUI MIHAI VOROPCHIEVICI: „ESTE UN AN AL DECIZIILOR”)

,,Alege un portofel mai mare. Banii dacă stau înghesuiți, nu mai au tendința să mai intre. Făceți-vă trei portofele. Am trei portofele acasă și au și copiii și de atunci nu se mai vaită că nu au bani.

Este important să îți placă portofelul. Roșu pentru curaj, negru pentru puterea financiară, negru atrage, iar verde simbolizează moneda. Nu lăsați niciun portofel, că e vechi, că e nou, nu lăsați fără niciun ban în el”, a mai spus numerologul.

Ce trebuie să ținem, de fapt, în portofel

Mihai Voropchievici a explicat ce anume trebuie să se afle în portofelul nostru, pe lângă bancnotele și monezile existente.

„Am foarte multe carduri de la farmacie, alea stau separat, în cu totul alt portofel, eu țin și talismane acolo, o iconiță mică și eventual acolo două, trei cărți de vizită. Nu poți să cari în buzunar o armată de inutulități.

Fă o plată, două, pe lună cu cardul. Să renunțăm la tot ce înseamnă chitanțe, bonuri de cheltuieli. Tu aglomerezi cu niște lucruri inutile niște cheltuieli pe care le-ai făcut deja”, a adăugat numerologul.

„Nu lăsați portofelul în buzunarul de la spate. Acasă când veniți, nu aruncați portofelul oriunde. Nu îl lăsa la întâmplare. Al treilea portofel, cel cu economiile, îl las în centrul camerei”, a completat Mihai Voropchievici.