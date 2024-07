De la umbrele războiului din Ucraina la lumina reflectoarelor internaționale: Povestea Oleksandrei Aleksieienko, modelul ucrainean care organizează Miss Internațional în România

Oleksandra Aleksieienko este o tânără de 20 de ani, din Ucraina, venită în România după ce țara sa a fost invadată. Povestea Oleksandrei este una de curaj, reziliență și triumf personal. Născută în inima Ucrainei, în orașul Nikolaev, Oleksandra a fost nevoită să-și părăsească casa și să se refugieze în România în urma izbucnirii conflictului din țara sa natală. Acest moment de cotitură nu a marcat sfârșitul visurilor sale de model internațional, ci începutul unei noi capitole în care pasiunea pentru frumusețe și modă a devenit refugiul și renașterea sa.

În România, Oleksandra nu doar că a găsit un refugiu, dar a reușit să găsească o rampă de lansare pentru cariera sa internațională în modelling. Determinată să depășească barierele limbii și culturii, ea și-a continuat studiile la Facultatea de Inginerie și Management în Domeniul Transporturilor, unde a încheiat cel de-al doilea an de studiu cu rezultate foarte bune, cu toate că studiile de desfășoară în limba română. În tot acest timp, a reușit să își facă un nume pe scenele internaționale ale modei, participând la evenimente de prestigiu cum ar fi Paris Fashion Week sau Festivalul de Film de la Cannes. Mai mult, a și câștigat titluri importante, cum ar fi Miss Ucraina și Miss Turism la Festivalul de Film de la Cannes. Este, de asemenea, o iubitoare a sportului, dar și o performeră în același timp. A făcut înot, dans, balet, volei și atletism. „Am adorat să alerg și am câștigat toate competițiile naționale, am stabilit recorduri în orașul meu și am obținut locuri fruntașe la campionatele din Ucraina, Moldova și la Jocurile Olimpice din Ierusalim în 2018. Și acum duc un stil de viață sănătos și încerc să promovez acest lucru în lume”, povestește Oleksandra.

Un nou nivel al pasiunii – Asociația „Lifestyle”

Pentru a da mai departe tot ce a învățat și dobândit până acum, Oleksandra a fondat o asociație pentru a organiza evenimente diverse și pentru a fi un sprijin pentru modelele aflate la început de drum. „Mi-a plăcut enorm ceea ce fac și am observat că lumea apreciază și este interesată de domeniul frumuseții, modei, sănătății. Având deja o experiență de câțiva ani, un networking puternic și vreau să ajut la dezvoltarea acestei industrii în România. Dar Asociația „Lifestyle” – Stil de Viață nu este doar despre modelling; este despre crearea unei comunități care valorizează sănătatea, bunăstarea și dezvoltarea personală. Prin organizarea de evenimente de lux, show-uri de modă, ședințe foto profesionale și campanii de conștientizare, „Lifestyle” oferă modelelor oportunitatea de a se dezvolta profesional într-un mediu care încurajează excelența și respectul pentru diversitate”, explica Oleksandra, fondatoarea și președinta Asociației „Lifestyle” – Stil de Viață.

Miss International România – Un concurs cu tradiție, într-o nouă eră

Sub îndrumarea Oleksandrei, Asociația „Lifestyle” a preluat organizarea concursului Miss International în România, unul dintre cele mai prestigioase și longevive concursuri de frumusețe la nivel mondial. Concursul pune un accent deosebit pe capacitatea concurentelor de a influența pozitiv comunitățile și mediile din care provin, promovând valori precum educația, implicarea socială și leadershipul feminin. „După un an de activitate dedicată și organizarea de evenimente, am hotărât să preiau licența pentru organizarea Miss International în România. Concursul Miss International este unul dintre cele mai prestigioase și longevive concursuri de frumusețe la nivel global, fiind organizat începând cu anul 1960 în diferite țări din întreaga lume. În 2024, concursul are loc la Tokyo, în Japonia, oferind participantei oportunități excepționale de a-și construi o carieră internațională în modeling și de a se implica în diverse proiecte caritabile și sociale. Participantele au șansa de a semna contracte cu agenții de modeling și branduri internaționale, beneficiind de expunere globală și recunoaștere nu doar în industria modei, ci și în alte domenii”.

Aspirații și oportunități Internaționale

Participarea la Miss International România se traduce nu doar într-o expunere pe scene internaționale, ci și în deschiderea unor porți valoroase pentru dezvoltarea carierei, spune Oleksandra. Modelele care participă la acest prestigios concurs beneficiază de oportunități de networking remarcabile, acces la mentorat profesional și posibilitatea de a semna contracte cu unele dintre cele mai cunoscute agenții și branduri din lume. Aceste avantaje sunt esențiale pentru oricine dorește să avanseze rapid în lumea complexă a modei. Mai mult, concursul oferă un mediu de creștere personală în care fiecare participantă poate să își dezvolte abilități de leadership, să lucreze la proiecte caritabile și să participe la campanii de sensibilizare socială. Aceste activități nu doar că ajută la construirea unui portofoliu impresionant, dar contribuie și la dezvoltarea unui caracter puternic, capabil să inspire și să motiveze.

Sub egida Asociației „Lifestyle” și a Oleksandrei Aleksieienko, Miss International România își dorește să devină mai mult decât un concurs de frumusețe. Vrea să fie un instrument de promovare a valorilor pozitive și de susținere a inițiativelor sociale.