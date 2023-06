De necrezut! Cât încasează Anica, concurenta lui Cătălin Scărlătescu de la Chefi la cuţite, din job-ul de şefă a menajerelor! Suma e uluitoare

Anamaria Ijac (34 de ani), cunoscută în mediul online Anica, face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, însă puțini sunt cei care știu că de câțiva ani trăiește în Austria, acolo unde este șef al departamentului de curățenie dintr-un resort. Cât încasează, de fapt, concurenta de la Chefi la cuțite, din job-ul de sefă a menajerelor.

Una dintre preferatele acestui sezon Chefi la cuțite este Anamaria Ijac sau Anica, așa cum este cunoscută în mediul online. Concurenta a fost rapid remarcată de către Scărlătescu, motiv pentru care nu a ezitat să o coopteze în echipa lui.

Ce venituri are Anamaria Ijac, concurenta din echipa lui Scărlătescu, ca șef al unui departament de curățenie în Austria

În spatele bucătarului pasionat de arta culinară, Anica ascunde o poveste de viață demnă de toate aprecierile. Este născută în Constanța, dar de câțiva ani trăiește în Austria, acolo unde are în subordine 30 de oameni. Încă din anul 2008, concurenta de la Chefi la cuțite este șef al departamentului de curățenie dintr-un resort cu 112 camere de hotel plus 41 de vile. Se poate spune că responsabilitățile ce vin la pachet cu o asemenea funcție sunt pe măsura salariului. Anamaria are un venit net de 3.200 euro/lună.

„De fel sunt din Constanța, dar locuiesc în Austria. Sunt șeful departamentului de curățenie într-un resort, 122 de camere de hotel plus 41 de vile. Am o echipă de 30 – 32 de oameni, majoritatea români.Fac asta din 2008. Eu nu știam să fac nimic și am plecat pițipoancă de Constanța, machiată până la urechi, piercinguri, tatuaje și cu unghii lungi. A fost perioada mea de armată!”, a spus Anamaria în cadrul testimonialelor de la Chefi la cuțite.

Decisă să le dovedească tuturor că este capabilă să înceapă o carieră în acest domeniu, Anamaria s-a înscris la Chefi la cuțite, iar acum este una dintre cele mai apreciate și talentate concurente.

În cadrul preselecțiilor de la show-ul culinar, Anica a dezvăluit că este pe punctul de a-și vedea visul devenit realitate. Gătește de la vârsta de 7 ani, iar acum a ajuns într-o etapă din viața ei în care se mândrește de felul cum a evoluat în drumul ei spre succes. ”Înarmată” cu ambiție, încredere în propriile forțe și mai determinată ca niciodată, Anica ar avea toate șansele la câștigarea marelui premiu al show-ului de la Antena 1.

„Nu, nu sunt femeie, tu nu ai văzut cum sunt femeile pe aici pe TikTok. Eu sunt ceva zeitate creată din aripi de înger și lacrimi de urs panda virgin și o să mă transform în lebădă la un moment dat.

Sunt Anica de pe Tiktok, eu gătesc din pasiune. Mie îmi place să gătesc. Eu sunt pe tradițional. Eu am vrut să vin de mult, dar decât să vin să mă fac de râs, am zis că mai bine stau liniștită.

Eu pregătită sunt, că am o părere foarte bună despre mine că gătesc foarte bine. La șapte ani făceam gogoși, ciorbe… M-am operat de micșorare de stomac, toată pielea atârna pe mine și mi-am făcut abdominoplastie, liposucție peste tot. Mi-au scos câteva kilograme de piele și grăsime”, a mai spus Anamaria Ijac.

