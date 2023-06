Tariful amețitor al lui Cătălin Scărlătescu pentru a găti la un eveniment public, în Galați: „Acesta e onorariul standard al chef-ului”

Cătălin Scărlătescu se numără printre cei mai îndrăgiți și talentați chefi de la noi din țară, cunoscând succesul odată cu emisiunea de la Antena 1. Celebrul bucătar este căutat și pentru diferite evenimente, unde merge să gătească în schimbul unei sume frumoase. Așa s-a întâmplat și de curând, când iubitul Doinei Teodoru și-a făcut apariția în Galați.

Chef Cătălin Scărlătescu a participat la un eveniment în Piața Centrală din Galați, intitulat „Live Cooking Show”, la sfârșitul lunii mai. Juratul de la Chefi la Cuțite a avut un onorariu de vedetă, pentru circa 4 ore pe care le-a petrecut în fața gălățenilor. Iubitul Doinei Teodoru s-a întors acasă cu buzunarele pline, după ce a încasat 30.000 de lei, scrie faramogul.ro.

Cătălin Scărlătescu a fost show în fața gălățenilor, a gătit și a făcut poze cu aceștia. N-a stat o zi întreagă, ci câteva ore, apoi a plecat cu banii acasă. Patronul Autentic Events, Marius Adam, cel care s-a ocupat de organizare, a confirmat suma uriașă pentru care Scărlătescu a venit în Galați.

„Onorariul d-lui Cătălin Scărlătescu a fost de 5.250 de euro, fără TVA. Acesta este tariful standard al lui chef Scărlătescu pentru a participa la un eveniment. Deci da, dacă adăugăm și TVA-ul, onorariul dumnealui a ajuns la 30.000 de lei. Dar noi considerăm că au meritat aceste onorarii atât chef Scărlătescu, cât și ceilalți chefi prezenți vineri și sâmbătă, pentru că evenimentul a fost un succes. Lumea a venit în piață, s-a simțit bine, cei de la Piețe Galați și-au promovat cu această ocazie cea mai mare piață din Galați, așa că toată lumea a fost mulțumită.

Contribuția noastră, a firmei Autentic Events, a fost de 50.000 de lei, pe lângă suma de 50.000 de lei alocată de Piețe Galați. Prin urmare, putem spune că bugetul evenimentului a fost de 100.000 de lei. La acest eveniment, ca de altfel la toate evenimentele pe care le organizăm și în alte orașe din țară, am venit cu parteneri comercianți după noi, cărora le percepem o taxă de participare. La Galați am venit cu 12 comercianți… Nu, nu a fost nimeni din Galați între cei 12, au fost doar parteneri de-ai noștri cu care mergem și la alte evenimente în țară”, a spus acesta, pentru sursa citată.

Cătălin Scărlătescu are un restaurant în București

Juratul de la Antena 1 se descurcă de minune atunci când vine vorba despre afaceri. Cătălin Scărlătescu are un restaurant în Capitală, de unde face bani frumoși și pentru care muncește zi și noapte, ca totul să meargă ca pe roate. Deși are foarte mulți angajați, cheful nu are încredere deocamdată, că în lipsa lui va fi la fel de bine ca atunci când este el „la comandă”.

„Eu nu m-am jucat cu munca. Eu nu am avut în viața mea o zi de concediu medical. Nu există. Îmi pasă. Și nu sunt pasionat, pur și simlu îmi pasă. Nu poate să meargă bucătăria fără mine. Eu am avut restaurantul închis cât s-a filmat Chefi la cuțite. Sunt trăsnit rău. Știu că ar funcționa, doar că trebuie să găsesc omul ăla care să învețe poezia. Să facă tot cum îi zic eu”, a povestit Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Mihai Morar.