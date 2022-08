De necrezut! Câți bani a plătit un turist bucureștean pe 2 burgeri, un suc și o porție de cartofi prăjiți, la McDonald’s în Bulgaria

Povestea incredibilă a unui bucureștean care a plătit o sumă exorbitantă pe un meniu de la McDonald’s în Bulgaria, la Sunny Beach. Vei rămâne șocat când vei afla cât a plătit românul pe 2 burgeri, o porție de cartofi prăjiți și un suc.

Cine spunea că România are printre cele mai scumpe lucruri la ora actuală greșea. Se pare că țara vecină are prețuri mult mai umflate, mai ales în stațiunile frecventate de turiștii români.

Un bucureștean a povestit că a fost plecat în concediu, la Sunny Beach, iar într-o zi a vizitat restaurantul cu mâncare tip fast-food McDonald’s. La casă a rămas șocat când a auzit cât costă un meniu ce conținea burger, cartofi prăjiți, cola + un alt burger simplu. Românul a plătit 3.90 leva pe burger + 22.60 leva pe meniu. În total a cheltuit 26.50 leva = 70 de lei. În România, pe aceleași lucruri dai undeva la 30 de lei.

Tot mai mulți români nemulțumiți de condițiile din Bulgaria

O postare făcută publică pe un grup de pe Facebook a atras atenția multor persoane, după ce o turistă care a vizitat recent un hotel situat în stațiunea Nisipurile de Aur, s-a plâns de condițiile pe care le-a întâmpinat și de calitatea mâncării. Problemele ar fi început să apară după ce aceasta ar fi luat cina alături de copii, urmând ca unul dintre copii să se simtă rău.

Speriată că se află departe de casă și că nu cunoaște pe nimeni, turista ar fi apelat la serviciile hotelului în care era cazată, însă a fost refuzată de către administratori. După ce a chemat un medic pentru a-l consulta pe copil, femeia a fost nevoită să achite o sumă uriașă de 300 de euro pentru a afla că acesta suferă de enterocolită. În încercarea disperată de a obține măcar o parte din bani înapoi, românca le-a cerut proprietarilor hotelului să îi deconteze consultația celui mic, deoarece a fost vina mâncării servite la cină.

„Nu recomand acest hotel care nu e de 5 stele, ci de maxim 3. Am avut mic dejun și cina incluse, am mâncat prima dată când am ajuns la ora 20:00, iar a doua zi, la ora 05:00, unul dintre copii a vomat de 3 ori și a trebuit să apelez la medic privat chemat de hotel. Am plătit 300€ iar diagnosticul a fost enterocolită. Hotelul a refuzat să suporte costurile. Vom face plângere pentru acest aspect. Mâncarea oribilă. Am plătit destul de mult, însă calitatea lasă de dorit”, a scris pe Facebook românca.

