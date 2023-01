De necrezut! Ce a făcut Alex Delea cu cei 100.000 de euro câștigați la Survivor România

Alex Delea a fost mai sincer ca niciodată și a mărturisit ce s-a întâmplat cu marele premiu pe care l-a câștigat în urma competiției la care a participat. Finalistul de la Survivor România 2022 a dezvăluit cât de mult s-a schimbat din momentul în care a pus mâna pe cei 100.000 de euro.

După ce a reușit să obțină cele mai multe voturi din partea celor de acasă, Alex Delea a câștigat marele premiu acordat în Republica Dominicană. Mulți s-au întrebat, în ultimele luni, ce a decis bărbatul să realizeze cu banii primiți, însă Delea a evitat să răspundă oficial la această întrebare. Acum, însă, adevărul a ieșit la iveală.

Ce a făcut Alex Delea cu banii de la Survivor România

Cu siguranță mulți se așteptau ca Alex Delea să investească banii pe care i-a câștigat într-o afacere, în București. După ce i-a oferit mamei sale o sumă rezonabilă, câștigătorul concursului a strâns puțin cureaua și a încetat să mai arunce cu banii, în stânga și în dreapta. Recent, fostul războinic a declarat că nu a găsit încă o afacere în care să investească după bunul plac.

Într-un interviu acordat recent, Delea a menționat că înainte de a merge la Survivor România obișnuia să cheltuie destul de mulți bani pe diferite lucruri, însă acum viziunea sa despre viață s-a schimbat. Săptămânile în care a fost nevoit să câștige probă după probă l-au făcut să revină cu picioarele pe pământ.

„Banii pe care i-am câștigat la Survivor încă îi am…spre surprinderea multor persoane care mă întreabă ce am făcut cu ei. Încă nu am investit în nimic…mai aștept puțin. Plus că mai am un apartament în Medgidia pe care aș vrea să îl vând, să mă apuc să fac ceva pe aici prin București. O să văd eu ce și cum! Eu sunt foarte bezmetic de felul meu, dar am încredere că într-un final o să fie bine.

Am o frică de eșec pot spune și aștept să am o stabilitate mult mai mare, aștept să văd ce se întâmplă cu mine pentru că pentru mine totul este nou. Totul este nou, foarte nou și nu pot să mă azvârl în decizii de a face lucruri. Aștept să mă liniștesc pentru că este greu cu liniștitul acesta”, a declarat Alex Delea pentru Click!.

