Alex Delea a spus tot, după ce a văzut ce au pățit concurenții Survivor 2023! „Cei de acasă nu își pot imagina ce se întâmplă acolo”

Alex Delea a trăit din plin experiența Survivor România. Acesta a făcut față tuturor provocărilor din Dominicană și la final s-a întors acasă cu marele premiu. Acum, după ce a văzut prin ce trec noii concurenți de la Survivor România 2023, Alex Delea a dat din casă și a spus ce se întâmplă, de fapt, în Dominicană.

Alex Delea a fost unul dintre concurenții norocoși ai sezonului trecut. Nu a avut parte de accidentări și nici nu a ajuns în exil. Acesta din urmă a fost una dintre cele mai mari temeri ale tânărului. În sezonul trecut, exilul a fost introdus în economia jocului mult mai târziu. Însă, la Survivor 2023 concurenții au ajuns în exil încă din prima săptămână.

Alex Delea spune că exilul este „pedeapsa” cea mai mare pe care o poate trăi un concurent în competiția din Dominicană. Timpul acolo pare că se dilată, iar fiecare oră trece sfâșietor de greu.

„Oarecum vreau să fiu acolo. Când am văzut primul episod mi s-a făcut pielea de găină, nu mai puteam, mă așteptam să mă întrebe și pe mine domnul Dan ceva. Nu pot să explic senzația, așteptam să mă văd, să fiu și în rând acolo.

Eu nu prea am făcut multe la «Survivor», nu prea am fost votat, nu prea m-am accidentat, nimic rău nu mi s-a întâmplat. Am avut un noroc extraordinar de mare și sper să-mi rămână norocul ăsta toată viața. Cât despre exil, este grav rău de tot acolo. Cei de acasă, care nu știu ce se întâmplă acolo, nu își pot imagina cât de greu este să stai degeaba și să nu mănânci. E foarte greu, e oribil, îți ia capul razna pentru că nu faci absolut nimic. Pe lângă asta îți mai este și frig, cald, plouă”, a declarat Alex Delea, potrivit ego.ro.

„O iei razna, crede-mă”

După ce a văzut că unii dintre noii concurenți au decis să nu comunice în exil, Alex Delea s-a revoltat. Acesta a mărturisit că dacă era îl locul concurenților vorbea încontinuu și nu ținea cont de nimic. Tânărul spune că pe insula exilului nu poți să supraviețuiești altfel. Nu poți să desfășori nicio activitate, iar asta te „omoară” încet.

„Să nu vrea să vorbească cu mine acolo în exil? Nu există. I-aș fi zis că poate să vorbească cu mine sau nu, dar eu vorbesc, pentru că altfel nu pot. O iei razna, crede-mă. Eu îmi rodeam unghiile, mă jucam cu degetul în nisip, și nu eram în exil. O luam razna fără să merg în exil. Cu toate acestea cred că m-aș fi descurcat. Cred. O iei randeaua, că acolo nici nu ai ce să faci, nu ai plajă nu faci nimic”, a mai spus Alex Dela.

