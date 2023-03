De necrezut! După 8 ani de căsnicie, un bărbat a descoperit că soția îi e de fapt soră

Un bărbat din Marea Britanie a avut parte de o întâmplare desprinsă parcă din cele mai amuzante scenarii. Cum a reacționat acesta când a aflat că el și soția lui sunt, de fapt, frați, dar și cum a fost posibil așa ceva.

Povestea tânărului începe în momentul în care a fost abandonat la naștere. Acesta fiind punctul în care a pierdut orice contact cu familia lui sau alți membri ai familiei. Povestea britanicului a devenit virală pe rețelel de socializare, acolo unde a decis să-și împărtășească întreaga viață.

Cum a reacționat bărbatul când a aflat că propria soție îi este, de fapt, soră

Alături de sora și soția lui, cei doi sunt părinții a doi copii perfect sănătoși. Șocul vieții l-a avut atunci când soția lui s-a îmbolnăvit și a avut nevoie de un transplant de rinichi. În urma unor analize, bărbatul a descoperit că este singurul membru al familiei compatibil cu ea. De aici și până a afla adevărul a mai fost doar un pas.

„Soția mea s-a îmbolnăvit imediat după ce s-a născut fiul nostru și acum are nevoie de un transplant de rinichi. Am verificat la rudele ei și niciuna nu era compatibilă sau un donator viabil. Am decis să mă testez pentru a vedea dacă pot dona. Zilele trecute am primit un telefon în care mi s-a spus că sunt compatibil. Medicul a spus apoi că vrea să facă teste suplimentare din cauza unor informații din rezultatele testelor de țesut HLA (antigenul leucocitar uman). Nu am stat prea mult pe gânduri și am fost de acord”, a declarat bărbatul, potrivit Mirror.

Britanicul a acceptat testele suplimentare, iar în urma analizelor avea să descopere că soția îi este soră. A trăit șocul vieții lui, mai ales că, în cazul testelor ADN, sunt destul de rare cazurile în care compatibilitatea dintre soț și soție este una mare. Bărbatul se declară confuz și a mărturisit că nu știe ce pași să urmeze pe viitor, mai ales că sora lui este mama copiilor lui, dar și soție. Povestea celor doi a început în urmă cu 8 ani, iar la doi ani distanță au decis să-și unească destinele și să formeze o familie.

„Am fost șocat și confuz. Mi-a explicat că, din cauza modului în care informațiile ADN se transmit din generație în generație, un părinte la un copil ar putea avea o potrivire de cel puțin 50 la sută, iar frații ar putea avea o potrivire de 0-100%. Era rar să ai o compatibilitate mare între soț și soție. Am întrebat ce înseamnă asta. Suntem înrudiți – nu, nu glumesc. Și nu știu ce să fac mai departe, dar știu că ar putea fi greșit. Este soția mea și mama copiilor noștri”, a mai spus acesta.

