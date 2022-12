Datorită unui SMS, tânăra din imagine și-a dat seama că bărbatul care a crescut-o nu e tatăl ei. Dar asta nu e tot: Cine e părintele ei adevărat, de fapt

Poveste de viață neașteptată! O tânără din Statele Unite ale Americii a descoperit că bărbatul care a crescut-o nu este, de fapt, tatăl ei. Totul a pornit, însă, de la un simplu SMS! Pe internet, tânăra, cunoscută drept „Lane” pe platformele de socializare, a explicat care a fost mesajul care i-a dat de gândit! Iată povestea mai jos, în articol.

O tânără din Statele Unite ale Americii, care se autoidentifică drept „Lane” pe platformele de socializare, și-a expus povestea de viață. Tânăra a început să caute răspunsuri, după ce, în urmă cu un an, a primit un mesaj bizar din partea unui bărbat. Acesta o ruga pe tânără să facă un test ADN. Deși, inițial, a crezut că este o glumă, tânăra a început să își ridice semne de întrebare.

„Mesajul acela mi-a schimbat viața în totalitate”, a spus tânăra.

”Acum un an, pe 9 ianuarie, am primit un mesaj din partea cuiva să îmi fac un test ADN. Am crezut că e o glumă. Mi-am sunat un prieten să îi povestesc și m-a îndemnat să răspund la mesaj”, a continuat Lane.

Tânăra din Brooklyn, însă, s-a trezit și cu mesaje pe rețelele de socializare din partea persoanei respective. Ulterior, Lane a purtat o conversație cu mama ei. În cele din urmă, a aflat că mama ei a avut o aventură cu un bărbat de 25 de ani, în trecut, pe timpul când ea avea 35 de ani. Informațiile pe care Lane le-a aflat au șocat-o de-a dreptul.

Bărbatul care a crescut-o nu știe că tânăra a aflat că nu e tatăl real

A mers să își facă testul, pentru a afla dacă bărbatul care i-a trimis mesajul este tatăl ei biologic. Emoțiile au fost extrem de mari, atunci când au venit rezultatele. Aflase că, de fapt, tatăl ei real era cel care a încercat să o contacteze nu doar în acel moment, ci ani la rând. A primit și o fotografie cu el, iar asemănările sunt incredibile! Totuși, situația poate fi complicată, în continuare, pentru că, până în acest moment, tânăra nu i-a spus bărbatului care a crescut-o că știe că el nu este tatăl real, arată nypost.com.

