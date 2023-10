De pe holul spitalului, Dana Roba transmite un mesaj dur neașteptat: „Trebuie să plătească pentru tot ce mi-a făcut”

Chinul continuă pentru Dana Roba. După prima confruntare în instanță cu fostul partener, vedeta a avut dureri de cap imense din cauza stresului puternic. A chemat ambulanța fără să stea pe gânduri, iar medicii i-au acordat îngrijiri. Mai mult decât atât, make-up artistul a mers de urgență în Capitală, pentru alte controale necesare după nenorocirea prin care a trecut. Specialiștii i-au dat o veste teribilă, care a lăsat-o mască.

Dana Roba are parte de momente dificile din cauza bătăii crunte pe care i-a aplicat-o Daniel Balaciu, fostul ei partener de viață. Vedeta a fost la un pas să-și piardă viața și doar o minune a salvat-o. După ce s-a pus pe picioarele ei, și-a mai revenit din șoc, aceasta a trebuit să înfrunte realitate. Soțul ei se află după gratii, iar Dana speră că acesta va plăti pentru fapta lui.

Ce a pățit, de curând, Dana Roba

Recent, bruneta a avut o primă întâlnire cu tatăl copilelor ei, după ce a snopit-o în bătaie și a lăsat-o să zacă ore în șir, într-o baltă de sânge. Nimic n-a decurs așa cum s-ar fi așteptat, căci tânăra mămică a cedat după ce l-a văzut pe agresorul ei. Dana s-a confruntat cu mari dureri de cap și amețeli, chemând ambulanța pentru îngrijiri medicale. Și de data aceasta i-a fost alături iubitul ei actual, Beni.

Vedeta mărturisea că după prima confruntare cu fostul partener, de la tragicul episod, a rămas cu o durere foarte mare de cap din cauza stresului puternic. Urmează un alt tratament și se simte mai bine.

„Eu nu vreau să mă mai agit și să mă enervez. Vreau să spun că de când am fost la confruntare, am rămas cu o durere foarte mare de cap, de coloană. Amețesc foarte tare, de la stresul ăsta puternic. Acum sunt sub un alt tratament. Ieri a fost ambulanța la mine acasă și mi-a dat un tratament. Nu am vrut să mă transporte la spital, am vrut să stau acasă. Mi-au dat un tratament și acum mă simt mai bine. Eu mă voi duce luni la control, vin la București. Vreau să mă programez la operația de reconstrucție. Viața mea va fi bine. Viața lui, în schimb, nu va fi. În curând i se va da sentința finală. Va fi nasol cu el, dar el și-a dorit să fie aici. Trebuie să plătească pentru ce a făcut”, a dezvăluit vedeta, pentru Fanatik.

Dana Roba va fi, din nou, operată

Vedeta trece prin clipe dificile după o nouă vizită la medic, unde a aflat că mai are nevoie de o intervenție chirurgicală complicată și destul de costisitoare. Viața ei va putea reveni la normal odată cu trecerea timpului și doar cu ajutorul doctorilor.

„Dacă Dumnezeu a fost cu mine până acum, tot El va fi cu mine și de-acum încolo. Cred ca DUMENZEU va găsi o soluție la operația mea, care costă 50.000€”, anunța vedeta, pe internet.

Specialiștii i-au spus Danei că trebuie neapărat să se opereze, căci nu poate să trăiască așa. Medicul Ciurea s-a oferit să-i facă intervenția fără bani, însă i-a dat o veste teribilă: materialele din titan de care are nevoie sunt foarte scumpe – 50.000 de euro. Acum, Dana face tot posibilul pentru a strânge banii pentru noua operație.