Condiția pe care Dana Roba i-a impus-o iubitului ei. Ce trebuie să facă Beni dacă vrea să aibă, în continuare, o relație cu ea

Dana Roba și-a găsit liniștea alături de Beniamin, bărbatul care a fost lângă ea în cele mai grele clipe. Cu toate acestea, make-up artista a știut foarte bine ce vrea de la omul din viața ei, motiv pentru și-a permis să vină cu pretenții și condiții. Ce nu ar accepta niciodată din partea unui bărbat.

Dana Roba trăiește o frumoasă poveste de dragostea alături de Beniamin, bărbatul care a fost la căpătâiul ei, atunci când nimeni nu mai credea într-o minune și când medicii nu-i dădeau prea mari șanse de supraviețuire.

Ce condiție i-a impus Dana Roba lui Beni, noul iubit

Se spune că timpul vindecă totul, lucru valabil și în cazul Danei Roba. Fiecare cumpănă din viața ei a venit și cu lecții importante. De data aceasta, se pare că make-up artista are pretenții de la omul de lângă ea și chiar își poate permite să-ți impună propriile condiții. Reamintim că Dana Roba era singura care muncea și aducea bani în casă, pe vremea când forma un cuplu cu Daniela Balaciu.

”Nu aș mai sta niciodată lângă un bărbat care nu muncește. Bărbatul trebuie să aibă job, să aibă stres, să-l doară și pe el capul după o zi de muncă, să aibă și el o ocupație acolo, să facă și el ceva”, a spus Dana Roba pentru spynews.ro.

Dana Roba are planuri mari cu Beni, mai ales că bărbatul chiar i-a dovedit că își dorește un viitor împreună. Deși a fost aspru judecată de către internauți, make-up artista crede în puterea Divinității și susține că lucrurile se vor așeza de la sine, iar adevărul va ieși la iveală. Cei doi s-au întâlnit prima dat în urmă cu 14 ani. De atunci și până acum, cei doi și-au întemeiat separat o familie, însă destinul a avut alte planuri pentru ei. Acum sunt din nou împreună și nu exclud variante unei viitoare căsnicii.

”Ne iubim foarte mult, și ne dorim ca DUMENZEU să fie cu noi în continuare. Beni este bărbatul care a stat lângă mine atunci când am trecut prin valul umbrei morți. Când nu aveam păr pe cap, și eram distrusă. Cu mâinile în gips până la coate, el îmi dădea să mănânc. Ba mai mult de atât, în fiecare zi îmi spunea: Ești frumoasă, voi rămâne lângă tine orice s-ar întâmpla.”, este mesajul pe care Dana Roba l-a postat pe Instagram.

Fetițele Danei Roba și-au vizitat tatăl în spatele gratiilor

În ceea ce privește relația pe care cele două fetițe le au cu tatăl lor, cel care a încercat să le omoare mama, Dana Roba susține că cele mici sunt încă afectate de cele întâmplate. În urmă cu aproximativ două luni, fetițele Danei Roba au avut de trecut prin clipe mai puțin plăcute. Celin și Chantal și-au vizitat tatăl în spatele gratiilor, moment care le-a marcat.

”Fetițele au fost la închisoare unde este el, în arest. Pe mine m-a necăjit foarte tare pentru că fetițele sunt șocate de acel moment. Am chemat un psiholog acasă, dar fetițele nu vor să vorbească. Celine vorbește doar cu mine și mi-a povestit totul. Mi-a spus că nu a vrut să vorbească cu el, că una dintre ele a plâns foarte tare. Nu vor să vorbească cu el, Chantal este foarte închisă în ea și trag greu cuvintele de la ea. Înainte de eveniment, am videoclip pe telefon cum fetițele mi-au spus într-o noapte că tatăl lor le-a pus că vrea să aducă o mamă nouă în familie. Le-a arătat poze cu o mamă nouă. Pe mine m-a șocat chestia asta. Eu consider că el a vrut să mor ca să aducă o mamă nouă, fără să fie judecat. Cu siguranță este un șoc. Pentru mine nu este un șoc că trăiesc, că mă rog în fiecare zi la Dumnezeu”,a mai spus Dana Roba.