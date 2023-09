Dana Roba, acuzații dure la adresa avocatului fostului soț după marea confruntare: „Oamenii nu o să creadă”

În urmă cu doar câteva zile, în data de 22 septembrie, Dana Roba și Daniel Balaciu au stat față în față în sala de judecată. Prima confruntare dintre cei doi a avut loc, însă make-up artista a rămas cu un gust amar după aceasta. Mai mult, face acuzații dure la adresa avocatului fostului soț. Ce a spus Dana Roba?

La mai bine de trei luni după ce Dana Roba a fost aproape omorâtă în bătaie de fostul soț, aceasta l-a revăzut pe Daniel Balaciu în sala de judecată. Confruntarea dintre cei doi a fost una dură pentru femeie, care a vărsat lacrimi amare. Sensibilitatea și acțiunile ei au fost aspru criticate de avocatul fostului soț, fapt ce a făcut-o pe make-up artistă să reacționeze.

„Lacrimile mele sunt false”

După confruntarea foștilor soți, atât Dana Roba, cât și avocatul care îl reprezintă pe Daniel Balaciu au făcut câteva declarații. Cel din urmă a acuzat-o pe make-up artistă că a fost falsă în fața judecătorilor și că a vărsat degeaba lacrimi necredibile. Mai mult, avocatul a mai spus că femeia a agitat apele și „a făcut circotecă și a inflamat atmosfera”.

Toate aceste lucruri au ajuns și la urechile Danei Roba, care a reacționat. Aceasta s-a arătat surprinsă de insensibilitatea avocatului și i-a dat replica.

„Avocatul lui declara că lacrimile mele sunt false. Să nu i se întâmple copiilor lui ce am pățit eu, să văd dacă mai zice că lacrimile lor sunt false.

A declarat că lacrimile mele de la confruntare sunt false, că după ce am ieșit de la Parchet m-am dus să prezint moda în mall. Nu m-am dus să prezint moda în mall, am mers la o prietenă de-a mea care are magazin lângă Tribunal și mi-am cumpărat niște haine de la ea.

Asta nu înseamnă că dacă de dimineață am avut un necaz, la prânz sunt obligată să mă necăjesc în continuu și să intru în depresie, să plâng”, a declarat Dana Roba, potrivit WOWbiz.ro.

„Mi-a fost milă de el”

Pe de cealaltă parte, Dana Roba a arătat ceva mai multă compasiune față de situația în care se află cel care aproape a omorât-o. Make-up artista a mărturisit că i-a fost milă când l-a văzut pe bărbat în cătușe, însă asta nu șterge cu buretele chinul la care a supus-o.

„Oamenii nu or să creadă, clar nu vor crede mulți treaba asta, dar eu când l-am văzut pe el la confruntare cu cătușele pe mâini, mie mi-a fost o milă incredibil de mare. Mie mi-a fost milă de el, îmi e martor Dumnezeu.

Lui nu i-a fost milă de mine. Lui nu-i pare rău de ceea ce a făcut, nu-i pare rău deloc, eu așa cred. Lui îi pare rău că eu trăiesc în momentul de față. E necăjit maxim că eu sunt în viață(…) se uita cu ură pe mine”, a mai spus Dana Roba.