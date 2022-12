De unde își câștiga Steliana Sima banii, înainte să devină cântăreață. Nimănui nu i-a venit să creadă că a avut această meserie!

La cei 57 de ani, Steliana Sima se poate mândri cu o carieră impresionantă. Aceasta este de departe una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică folclorică din România și are admiratori chiar și peste hotare. Chiar dacă marea ei dragoste este muzica, acesta nu este singurul domeniu în cadrul căruia vedeta s-a dovedit a fi pricepută.

Steliana Sima a fost subcomisar de poliție

Steliana Sima și-a făcut debutul în muzică la începutul anilor`80 și cu trecerea timpului s-a bucurat de aprecierea publicului. Fiecare reprezentație a sa a fost un adevărat succes, iar oamenii i-au aplaudat fiecare mișcare pe scenă. Cu toate acestea, puțină lume știe că solista a fost subcomisar de poliție înainte de a deveni celebră. Aceasta a lucrat în cadrul Ministerului de Interne și avusese o evoluție galopantă în meseria de apărător al legii.

„Eu m-am pensionat, nu mai sunt în cadrul Ministerului de Interne, și m-am pensionat ca ofițer. Chiar dacă nu am făcut Academia de Poliție, din 87 sunt în Ministerul de Interne, când am venit ca solist vocal la Ansamblul Ciocârlia.

După ani de zile am văzut cum merg lucrurile și au început să scoată posturi la concurs. Mi-am zis că ar trebui să mă înscriu și eu și așa am intrat în viața militară. Ca om m-a disciplinat foarte mult armata.

Eu când am venit la Ansamblul Ciocârlia aveam 20 de ani, mi-a fost foarte greu să mă adaptez, plângeam și m-am dus la șef să-i spun că vreau să plec acasă. Acolo mi-am luat o muștruluială zdravănă, am mai plâns o dată și am început să mă obișnuiesc. Ba am ajuns sa fiu una dintre cele mai bune in poligonul de tragere.”, a povestit Steliana Sima pentru fanatik.ro

Artista a ales muzica pentru că a iubit mai mult această meserie

Artista a renunțat în cele din urmă la uniformă și a îmbrăcat costumul popular, căci dragostea pentru muzică a fost mult mai puternică.

„Nu cred că eu am decis, eu cred că așa m-am născut. Atunci când mama îmi cânta când eram bebe și se oprea, eu începeam să cânt și mă legănam singură.

Când am început să vorbesc la fel făceam, iar la grădiniță educatoarea a descoperit și ea că există un pui de talent în mine și l-a fructificat. Nu sunt un artist fabricat peste noapte, cânt de când mă legăna mama pe picioare.”, a mai adăugat artista pentru sursa citată.

Steliana Sima, dezvăluiri după un mariaj de 30 de ani

În ceea ce privește viața profesională, artista a vorbit mereu despre cariera sa cu multă bucurie, însă atunci când a venit vorba despre viața privată, Steliana Sima a preferat să păstreze o oarecare discreție. Nu s-a ferit însă să vorbească despre căsnicia cu soțul ei și despre secretul unui mariaj de lungă durată.

„El merge cu mine la toate evenimentele, doar la filmări mă duc singură. Este important să treci cu vederea certurile, să nu iei decizii pripite, să stai să calculezi totul și să pui în balanță. Foarte ușor se căsătoresc și divorțează oamenii acum.”, a declarat Steliana Sima pentru aceeași sursă.