Decepție cruntă pentru Alex Velea! Cântărețul nu poate să fie tată și în acte, chiar dacă, în luna aprilie a acestui an, Alex Velea a câştigat procesul de paternitate a copiilor săi cu Antonia, Dominic şi Akim. Cei mici poartă numele de Castellano. Comunicarea hotărârii judecătoreşti nu a putut fi făcută, fiindcă Vicenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, nu a semnat notificarea.

Se pare că Vicenzo Castellano a respins cererea, preferând să nu semneze că a fost înştiinţat.

În consecință, conform legii, sentinţa va putea fi comunicată la primărie doar după ce se face dovada că termenul de apel pentru Vicenzo Castellano a trecut. Fostul soț al Antoniei are dreptul la apel în timp de 30 de zile, după ce semnează notificarea, potrivit informaţiilor apărute în presă.

Băieţii Antoniei şi a lui Alex Velea nu au fost botezaţi până acum, din cauză că nu poartă numele tatălui, Velea.

Decepție cruntă pentru Alex Velea! Vicenzo Castellano a declarat că încă o mai iubește pe Antonia

„Când ea a început să se vadă cu Velea, noi nu mai eram împreună de vreo 4-5 luni. Distanța a făcut ca relația noastră să se răcească. Ea nu m-a înșelat, eu nu am înșelat-o. Ba chiar, m-a sunat și m-a anunțat că are o relație cu băiatul ăla. Velea nu are nicio vină. Cine a zis că Antonia i-a spart casa, se pripește. Poate nici relația lui cu fosta soție nu mai funcționa. Nu! Antonia nu este materialistă. Dacă era nu se uita la Velea. Sunt mândru de ea că a reușit să-și facă o familie, că mai are doi copii, că are o relație serioasă și că nu a înșirat bărbații. Atunci, m-ar fi făcut de rușine. Să știi că Antonia are un suflet foarte bun și a suferit în viață (…) Am iubit-o, şi acum mai ţin la ea”, a declarat, la începutul anului, fostul soț al Antoniei.

