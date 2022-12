Bianca Drăgușanu nu traversează o perioadă prea fericită. De înțeles, din moment ce Niculae Bădălău, tatăl iubitului ei, are probleme cu legea, fiind arestat preventiv. Viața curge înainte, cu bune, cu rele, dar, în special, cu speranță. Asta mai ales pentru că blonda are business-urile ei de care se ocupă și nu depinde financiar de familia lui Bădălău. Diva a luat, totuși, o decizie, după ce tatăl lui Gabi a fost arestat. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Era bomba zilei de duminică, 27 octombrie: Niculae Bădălău era reținut, acuzat fiind pentru dare de mită și trafic de influență! Vestea a căzut ca un trăsnet asupra fiului acestuia, Gabi, dar și pentru iubita lui, Bianca Drăgușanu. Mai mult, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA a fost admisă. Imediat, Gabi Bădălău și-a vizitat tatăl, dar și Bianca avea să ia o decizie, pentru a-și arăta susținerea față de cel care i-ar putea deveni socru, după ce iubitul ei a divorțat de Claudia Pătrășcanu (Vezi AICI detalii).

Bianca Drăgușanu a luat decizia, după problemele ”socrului”: Nu mai calcă prin cluburi!

Potrivit apropiaților fostei prezentatoare tv, Bianca a renunțat la distracție. Astfel, ea nu mai trece pragul cluburilor, așa cum o făcea până de curând, mai mult, s-a afundat în munca de la atelierul ei, unde face diferite modele de rochii, între care și de mireasă. ”E mereu pe fugă, atelier-acasă. Ăsta-i este traseul. Nu-i mai arde de cluburi, de distracție… Este foarte afectată și și-a găsit refugiul în muncă”, a dezvăluit o apropiată a ei.

CANCAN.RO a mai aflat că Bianca Drăgușanu este foarte afectată de situația creată și face tot posibilul pentru a-i alina suferința iubitului ei, Gabi Bădălău. De asemenea, și planurile pentru Sărbătorile care se apropie au fost date peste cap, dar este ultimul lucru la care cei doi, Bianca și Gabi, se gândesc în aceste momente.

