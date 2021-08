Decizia luată de familia Năstase, după ce Ioana a renunțat la divorțul de fostul tenismen: ”Asta vrem!”

Ioana Năstase a revenit, de ceva timp, alături de Ilie Năstase, deși, după scandalul violent pe care fostul mare tenismen l-a declanșat acum aproape un an, intentase acțiune de divorț. Mai mult, se pare că Ilie și Ioana au luat o decizie fără precedent, de puțin timp.

Nici mai mult, nici mai puțin, cei doi au de gând să ridice, împreună, o casă a lor. Sunt, de altfel, pregătiți din toate punctele de vedete să facă pasul, deși investiția este destul de mare. Moeciu este locul unde cei doi au de gând să ridice, în cel mai scurt timp, vila de vacanță. „Mă chinui cu căldura, nu prea îmi place căldura, stau aici la mare, dar din când în când mai mergem și la București, înainte vrem să ne construim și o viluță la munte, la Moieciu, mergem acolo să vedem ce putem face acolo", a dezvăluit Ilie Năstase, la o emisiune.

Decizia luată de familia Năstase, după ce Ioana a renunțat la divorțul de fostul tenismen

Ilie Năstase făcea un scandal de proporții la finalul anului trecut, iar Ioana suna la 112. A spus că a fost agresată de Ilie Năstase, iar după ce au apărut polițiștii la locuința lor, soția lui Ilie Năstase a plecat din căminul conjugal. Cei doi erau pe punctul de a divorța, Ioana depusese acțiunea în instanță, dar a survenit, neașteptat, împăcarea. „Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere.

Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru click.ro.