Decizia luată de gimnastul Marian Drăgulescu: ”Cred că 33 de ani de activitate au fost suficienţi”

Gimnastul Marian Drăgulescu și-a anunțat retragerea, după o carieră de 33 de ani. Recent, sportivul a luat parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind la a cincea participare în această competiție.

Marian Drăgulescu a anunțat faptul că intenționează să se retragă definitiv din gimnastică, după o carieră de 33 de ani. Anunțul a fost făcut după participarea sa în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

„Anul acesta intenţionez să mă retrag. Cred că 33 de ani de activitate au fost suficienţi. Cred că tot ce am avut şi am putut să demonstrez am demonstrat în aceşti 33 de ani. Este un sport destul de solicitant gimnastica. Nivelul la gimnastică masculină a crescut extraordinar de mult. Până acum am reuşit să fac faţă”, a declarat Marian Drăgulescu la ProTV.

Gimnastul a mai mărturisit că este mândru că a luat parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo, reprezentând România, pentru a cincea oară. A vorbit și despre săriturile pe care le-a executat în cadrul competiției sportive, însă este dezamăgit.

„Am greșit prima săritură. Mi-a lipsit foarte puțin să fac o figură frumoasă. Am ales două dintre cele mai dificile sărituri din momentul de față, care m-ar fi dus, cu siguranță, în finală, dacă reușeam să le pun în picioare pe amândouă”, a mai adăugat Marian Drăgulescu.

sursă foto: capturi video Youtube