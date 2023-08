Decizia luată de Toni Doboș, la 15 ani de la teribilul accident. „A avut noroc cu soția”

În urmă cu 15 ani, fostul mare fotbalist Toni Doboș a suferit un grav accident rutier. În urma impactului puternic, Doboș a făcut un hematom pe creier şi a intrat în comă. În ciuda faptului că medicii nu i-au dat prea multe șanse de supraviețuire, fostul fotbalist a reușit să-și revină miraculos. Totuși, de peste patru ani, el a ieșit total din lumina reflectoarelor, preferând să stea departe de ochii presei. Un apropiat al lui Doboș a dezvăluit recent care este starea de sănătate a acestuia și de ce a preferat să stea în anonimat în ultimii ani.

Pe data de 31 august 2008, Toni Doboș, fostul fotbalist și președinte al celor de la Universitatea Cluj, a suferit un grav accident rutier. Mai exact, mașina condusă de Doboș a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal cu un tir. În urma impactului, fostul fotbalist a suferit leziuni grave la nivelul capului, el intrând în comă.

Care este starea de sănătate a lui Toni Doboș, la 15 ani de la teribilul accident în care a fost implicat

În ciuda faptului că medicii i-au dat puține șanse de supraviețuire, Toni Doboș a luptat din răsputeri și și-a revenit miraculos. Hematomul pe care l-a avut la creier i-a pricinuit mari probleme, însă la câteva luni de la teribilul accident Doboș a început să ia viața de la capăt.

Odată cu trecerea timpului, Toni Doboș a început să iasă public și chiar să meargă la meciurile speciale organizate alături de foști fotbaliști din generația sa. Dintre aceștia, cel mai apropiat i-a fost regretatul Daniel Prodan.

De mai bine de patru ani însă, Toni Doboș a ieșit total din lumina reflectoarelor, el preferând să nu mai apară public și nici să ofere declarații. Probabil că această decizie a fost luată împreună cu familia sa, pentru a-și continua recuperarea în liniște. De atunci nu se mai știe nimic despre starea de sănătate a fostului mare fotbalist.

Recent, un apropiat al lui Toni Doboș a oferit mai multe detalii despre situația actuală a fostului fotbalist. Se pare că dispariția acestuia din viața publică a fost cauzată și de regresele recuperării sale. Mai exact, Doboș are probleme cu memoria, acestea fiind tot mai dese în ultima vreme. În plus, fostul fotbalist are și probleme de vorbire, având chiar nevoie permanent să fie ajutat de cineva. În aceste condiții, familia a decis că e mai bine ca Toni să nu mai iasă public, evitând astfel eventualele situații neplăcute. În toată această perioadă extrem de grea, fostul jucător de la U Cluj a avut-o alături pe soția sa, Georgiana, care îl îngrijește cu multă dragoste.

„Toni e la Cluj. Nu a mai ieșit în public. Sunt mulți ani de când s-a întâmplat accidentul, au încercat toți să îl invite în oraș atunci, dar acum nu mai vrea familia să iasă. Nu vorbește prea bine, de aceea nu mai iese. El, fizic e bine, dar nu mai vorbește bine.

Georgiana (n.r. – soția lui) îl iubește foarte mult, e alături de el! Toni a avut noroc că Georgiana e lângă el tot timpul. Din păcate, a cam pierdut… a fost ca un copil după accident, a luat-o de la alfabet. Era ca un copil. S-au făcut eforturi, a fost un moment în care începuse să își dea seama, să lege cuvintele, dar apoi nu… . E acasă, nu mai vrea să iasă.

Până să se întâmple ce s-a întâmplat cu Didi Prodan, Dumnezeu să îl ierte, ei fiind foarte buni prieteni, îl tot invita la evenimente pe Toni, încerca să îl scoată în față. Toni venea cu soția, cu Georgiana, dar era foarte greu pentru el! Îl mai chemau la sală, să joace fotbal cât de cât, dar era foarte greu.

Toni, fizic e bine, dar trebuie să fie cineva care să îl ghideze, să aibă grijă de el. A avut și are un noroc fantastic cu soția, îl iubește enorm, stă cu el tot timpul. Din păcate, pașii către vindecare nu au continuat așa cum au început, nu știe ce se întâmplă în jur. E foarte greu!”, a dezvăluit o persoană apropiată de familia lui Toni Doboș, pentru Sport.ro.

