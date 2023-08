Veste nesperată pentru Simona Halep: „Va reveni”

Simona Halep (31 de ani) este suspendată temporar din tenis de aproape un an, după ce a fost depistată pozitiv la un test antidoping la US Open 2022. După mai multe tergiversări din partea celor de la ITIA, campioana noastră a fost audiată în cadrul Sport Resolutions, la finalul lunii iunie. În ciuda faptului că ar fi trebuit să aibă verdictul la două săptămâni de la audieri, ea încă așteaptă decizia. Fostul tenismen Victor Hănescu a comentat pe marginea situației în care se află Simona. Acesta este încrezător în revenirea constănțencei, chiar dacă va avea o misiune foarte grea.

La sfârșitul lunii august se împlinește un an de când Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial. Coșmarul campioanei noastre a început anul trecut, la US Open, unde la un control antidoping a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă. Astfel, pe 7 octombrie 2022, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a decis să o suspende pe o perioadă nedeterminată din tenis. În plus, pe 19 mai 2023, ITIA a anunțat că în pașaportul biologic al Simonei există anumite nereguli.

Simona Halep a ieșit din top 500 WTA

După trei amânări nejustificate ale celor de la ITIA, la finalul lunii iunie, Simona a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions. În ciuda faptului că ar fi trebuit să aibă verdictul la două săptămâni de la audieri, campioana noastră încă așteaptă decizia.

Lipsind de pe teren de aproape un n, Simona Halep nu a putut să-și apere punctele câștigate anul trecut, astfel că prăbușirea în clasamentul mondial a fost inevitabilă. După ce a ratat și turneul Rogers Cup, ce s-a desfășurat în Canada, în perioada 7 – 13 august, Simona a părăsit top 500 WTA.

Victor Hănescu este încrezător în revenirea Simonei Halep

Victor Hănescu a comentat pe marginea situației în care se află Simona Halep. Fostul tenismen este conștient că aceasta va avea o misiunea foarte grea la revenirea pe teren. Totuși, Hănescu are încredere că Simona va depăși acest moment și va reveni în elita tenisului mondial. Fostul tenismen a trecut și el printr-un moment greu în cariera sa, atunci când din cauza unei accidentări a căzut de pe locul 35 mondial până pe locul 800. Cu multă muncă și ambiție, el a reușit să revină ulterior la forma care-l consacrase. În plus, Hănescu a subliniat că cel mai important este ca Simona să rămână optimistă și încrezătoare indiferent ce decizie va primi din partea tribunalului sportiv de la Londra.

„E neplăcut, mai ales când ai fost la cel mai înalt nivel. Cred că mai important este să-și încheie ea cazul și să știe ce face mai departe. Acum, că a ieșit din Top 500, cumva ne așteptam la lucrul ăsta și normal că nu e plăcut, mai ales știind că ai fost la cel mai înalt nivel din lume. (…) Dar cred că trebuie să rămână pozitivă și să vadă ce poate face în momentul ăsta sau mai departe cu decizia care vine.

Nu prea ai ce să faci mai mult decât atât în momentul ăsta. Și mai cred că indiferent de clasament, dacă vrei să revii și dacă îți place să faci chestia asta în continuare, o să revii. Și eu când eram pe locul 35 și am căzut până pe 800 în lume din cauza unei accidentări, până la urmă am revenit. Dacă ai nivelul și vrei, și ești sănătos, vei reuși.

Pe lucrurile astea trebuie să se concentreze și să sperăm că suspendarea nu va fi prea mare sau poate chiar nu o să fie”, a declarat Victor Hănescu.

