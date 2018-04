Antonio Banderas a suferit un atac de cord anul trecut, iar medicii i-au recomadat să renunțe la muncă, adică la actorie. Vedeta nu vrea în ruptul capului, spunând că nu vrea să trăiască așa, ca și cum ar fi ”deja mort”.

Actorul în vârstă de 57 de ani a fost dus în spital anul trecut, după ce a suferit dureri în piept în timpul exercițiilor fizice pe care le făcea, dar apoi s-a dovedit că a suferit un atac de cord. A urmat rețeta medicală prescisă, dar nu a vrut să se ”pensioneze”.

”Eu iau medicamentele care mi s-au recomandat. Am crezut că voi înceta să mai lucrez, dar am decis să nu fac asta pentru că mi-am pierdut viața și asta-i tot. Uneori mă plâng că trebuie să mă opresc sau că am nevoie de odihnă, dar după două zile vreau să mă înfrupt din viață. Asta este viața mea. Nu vreau să-mi trăiesc viața ca și cum deja am murit. O s-o trăiesc, și dacă mor, mor”, a spus Banderas.

Actorul a recunoscut că s-a speriat atunci când a avut problemele cu inima, motiv pentru care a renunțat la fumat și s-a apucat serios de sport.

El a dezvăluit ziarului The Guardian că ”am studiat toată viața și nu voi înceta să mă opresc. Nu mă consider un maestru a ceva. Nu am fost niciodată îngrijorat de o carieră. N-am crezut niciodată că trebuie să fiu foarte atent la următoarea mea alegere”, a completat Antonio Banderas, potrivit dailymail.uk.co.