Bogdan Licu, procurorul general al României, a luat o decizie în privința adopției Sorinei, fetița de 8 ani care a fost luată cu forţa din casa asistenţilor maternali şi încredinţată părinţilor adoptivi.

Bogdan Licu a formulat o cerere de ordonanță președințială adresată Tribunalului Mehedinți, prin care a solicitat interzicerea părăsirii teritoriului României de către minora adoptată, până la administrarea probelor în dosarele penale constituite la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, anunță stirileprotv.ro.

Prin acțiunea formulată s-a solicitat și obligarea părinților adoptatori să asigure minorei, în România, un program de consiliere psihologică pentru o perioada de 3 luni.

De asemenea, procurorul general al României a contestat decizia instanței prin care s-a încuviințat adopția Sorinei. (CITEȘTE ȘI: “NU VREAU ÎN AMERICA. EU…” SCRISOAREA ȘOCANTĂ SCRISĂ DE SORINA, FETIȚA DE 8 ANI LUATĂ CU MASCAȚII)

”Totodată, printr-o acțiune separată adresată Curții de Apel Craiova a fost formulată, astăzi 24 iunie 2019, o cerere de revizuire a deciziei civile nr. 4 din 23 aprilie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Craiova prin care s-a dispus încuviinţarea adopţiei internaţionale a minorei, solicitându-se schimbarea în tot a deciziei atacate, în sensul respingerii apelurilor ca nefondate, iar în temeiul art. 512 Cod procedură civilă a fost solicitată și suspendarea executării acestei hotărâri”, se mai arată în comunicat.

Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, ”în legătură cu judecarea dosarului având ca obiect cererea de adopție internațională a minorei, respectiv instrumentarea dosarului penal în care procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a efectuat, la data de 21 iunie 2019, o percheziție la domiciliul asistentului maternal.”

“Acest copil nu trebuie să părăsească țara până când nu mă asigur că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a-i fi respectate atât integritatea fizică, cât și, mai ales, cea psihică. Intentez o procedură civilă pentru că Sorina să primească consiliere psihologică, până să iasă din ţară. Nu ştiu încă dacă am posibilităţi legale să opresc ieşirea din ţară a fetiţei,” a spus Bogdan Licu. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA, SORA FETIȚEI LUATĂ DE MASCAȚI, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU SORINA: “SUFLETUL MEU E DESPĂRȚIT. SORI, TE IUBESC”)

“Eu ştiu că pentru toată ţara e mai bine să dea un copil cu capul de ciment decât să pice o mulţime de oameni importanţi, eu ştiu că pentru ei aşa e mai bine. Dar nu. Trebuie să arătăm că avem suflet şi să o întrebăm pe Sorina ce îşi doreşte şi unde vrea să stea,” a spus sora Sorinei.

“Copilul în momentul în care eu l-am luat în braţe nu a mai făcut nimic. Dacă pe domnişoara procuror s-a zbătut să scape de dânsa, de la mine nu s-a mai zbătut, că mă ştia de anul trecut. Copilul s-a liniştit. În momentul când am ajuns la IML copilul era calm. Rezultatul? Nu are niciun semn care să se fi întâmplat. Noi ne-am jucat, am fost împreună la întâlniri. Vă promit că este bine, că va fi bine,” a spus Gabriel Săcărin, tatăl adoptive.

Deocamdată procurorul care a acţionat cu forţa este vizat de mai multe anchete. Femeia a încercat să-şi justifice comportamentul. amintind şi de alte încercări eşuate de a prelua fetiţa.