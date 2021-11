Decizia radicală a lui Nicușor Dan! Se întâmplă chiar săptămâna viitoare: „Am spus că trebuie să fac...”

Nicușor Dan a anunțat, în decursul zilei de azi, în cadrul unei conferințe de presă, că în sfârșit se va vaccina împotriva COVID-19. Primarul Capitalei a făcut mai multe investigații medicale și a luat decizia de a se imuniza. Iată ce a declarat Nicușor Dan.

”Am spus că trebuie să fac niște investigații medicale. Le-am făcut și săptămâna viitoare mă voi vaccina cu prima doză”, a transmis Primarul Capitalei.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a spus că săptămâna viitoare se va imuniza cu prima doză a vaccinului. Trecut prin boala cu virusul SARS-CoV-2, Nicușor Dan a amânat momentul vaccinări până acum.Fiind întrebat de mai multe ori despre acest lucru, primarul Capitalei a declarat că așteaptă momentul în care va primi ”verde” de la cadrele medicale:

”Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică. După cum bine știți, am fost în izolare în luna mai. Am fost în izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat și eu, deci am avut coronovirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan conform Mediafax.ro.

Bilanț coronavirus România, 26 noiembrie 2021

Potrivit ultimului raport prezentat de GCS, până pe 25 noiembrie, pe teritoriul României, au fost înregistrate 1.771.887 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.196 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.663.637 de pacienți au fost declarați vindecați.

În doar 24 de ore au fost înregistrate 2.104 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 40 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

