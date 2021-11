Nicoleta Voicu a întâmpinat câteva probleme după ce a scăpat de Covid. Perioada nu a fost deloc ușoară, în ciuda faptului că, atunci când s-a văzut ieșită din izolare, a simțit o mare eliberare, după cum chiar ea mărturisea. Nu doar oboseala care se simte foarte puternic nu-i dă pace cântăreței de muzică populară, ci și vechile probleme de coagulare! Astfel, au început să-i apară, din nou, acele pete de pe membre. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Nicoleta Voicu a avut Covid în luna octombrie, moment în care a înțeles ce înseamnă boala. Asta pentru că artista nu crezuse o secundă în existența virusului apărut în China! Dar, atunci când a fost depistată pozitiv, parcă a căzut cerul pe ea.

De altfel, avea să mărturisească, pentru CANCAN.RO, că ”în momentul când citești diagnosticul și vezi că ai Covid, într-o fracțiune de secundă te gândești dacă ești la cei care vor rămâne în viață sau la cei care părăsesc lumea asta. Te gândești la moarte și la viață în același timp, într-o fracțiune de secundă”.

(CITEȘTE ȘI: NICOLETA VOICU, DIN NOU TERORIZATĂ: ”AM FĂCUT PLÂNGERE LA POLIȚIE!”)

Alte probleme după Covid: i-au ieșit, din nou, pete

A dus bine perioada de izolare, a luat medicația primită de la medicul de familie. Nu a ajuns la spital, nu a avut complicații. A fost printre norocoși. Doar că simte Covidul, deși a trecut ceva vreme de când s-a vindecat. Oboseala e încă prezentă (Vezi AICI detalii), dar ce o sperie sunt problemele cu coagularea.

I-au apărut din nou, pe mâini și picioare, pete, de care scăpase în vară. ”Am văzut că mi-au apărut din nou petele astea. Nu așa multe ca atunci, dar mi-au ieșit. Cred că de la problemele cu coagularea… Nu știu, probabil, Covidul ăsta a reactivat ceva”, a spus Nicoleta Voicu.

Artista s-a confruntat, timp de o lună și jumătate, cu o problemă medicală dată de coagularea sângelui. I-au apărut vânătăi pe brațe și picioare. Se întâmpla la începutul verii.

”Nu exagerez, dar una din 20 de persoane suferă de aceste dereglări ce țin de coagularea sângelui și nu sunt deloc de neglijat. Sunt probleme de sănătate cu care m-am confruntat în ultima lună și jumătate.

Timp de 6 săptămâni, în fiecare zi, eu am avut astfel de pete care explodau la orice oră din zi și din noapte, totul pe fondul a ceea ce am trăit în ultimii doi ani, ce am trăit toxic: frici, jignirile din spațiul public, umilințele, lucrurile neadevărate, relațiile cu părinții mei, din cauza persoanelor rău intenționate, cu copilul meu…toate aceste suferințe, organismul le-a adunat și le-a manifestat în felul lui.

(NU RATA: AVEM MESAJELE ULUITOARE PRIMITE DE AVOCATA NICOLETEI VOICU)

Am văzut moartea cu ochii! Aceste probleme țin de coagularea sângelui! A existat riscul ca un cheag de sânge să ajungă la creier, în plămâni sau la inimă și să fie fatal pentru mine. Am nevoie de liniște…”, spunea artista în vara acestui an.

Nicoleta nu credea în Covid, dar a făcut-o pe … grozava!

Tot ea povestea cum a ajuns să fie ”lovită” de Covidul în care nu credea.

”Am făcut-o de două ori pe grozava. O dată la început, când nu credeam, și am mai făcut-o o dată, când ieșeam din perioada de izolare. Am crezut că sunt complet vindecată și am reluat activitatea și, uite, perioada de post-Covid e delicată.

M-a cam pus la pământ după o filmare. Așa că am fost nevoită să anulez ce aveam pentru săptămâna asta… Încă obosesc foarte repede. Încă mai am probleme la nivelul plămânilor”, a povestit Nicoleta Voicu, pentru CANCAN.RO (Vezi AICI detaliile).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.