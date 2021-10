Nicoleta Voicu are Covid! Nu a crezut că există boala, și-a spus că e doar o răceală ridicată la grad de ”mareșal”. Dar a început să tușească, să aibă frisoane, să amețească… ”Am organismul bun”, a gândit artista, dar testul i-a ieșit pozitiv! Izolare și chin. Prietenii au uitat-o. Sau poate le e frică. Dumnezeu știe… Cert e că, acum, cântăreața de muzică populară suferă. Crede în Covid și le mulțumește Monicăi Pop și Elenei Merișoreanu pentru ajutor. Dezvăluirile le-a făcut pentru CANCAN.RO.

Nicoleta Voicu se află în izolare. Pentru 14 zile, după ce a aflat, cu stupoare, spune, că are Covid. Asta pentru că nu a crezut, până acum, în existența virusului. Artista a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, cum a reacționat când a aflat că testul a fost pozitiv, dar și cu ce s-a confruntat în această perioadă.

”A început ca o simplă răceală de sezon. Care, de obicei, la mine nu ține mai mult de trei zile. Dar mi-am dat seama că ceva nu este în regulă.

După tratamentul clasic pentru viroze, starea mea de sănătate se agrava, în loc să simt măcar o ameliorare. Aveam frisoane, tremuram ca Nilă din Moromeții, un tremurat de nu-l puteam stăpâni. A doua zi, stări febrile groaznice. Respirație greoaie, tuse, lipsa mirosului și gustului. Par banale, am zis că-i precum la răceală… De la o zi la alta se amplifica și starea de rău generală. Urcam două etaje cu pauză între ele”, este prima parte a mărturisirilor Nicoletei.

Sfătuită de Elena Merișoreanu, ajutată de Monica Pop

Avea să facă, testul pentru Covid, dar i-a ieșit negativ. ”Cineva mi-a spus să-mi fac un test, că s-ar putea să am Covid. Am refuzat să cred. Asta pentru că eu nu am crezut în existența acestui virus. Chiar spuneam cu cine vorbeam, dacă ar fi existat acest Covid, la cât am umblat eu, îl luam într-un an jumate de când a apărut. Dar uite că organismul nu a cedat la niciun medicament, am făcut un test rapid, l-am făcut corect, dar mi-a ieșit negativ. A doua zi am început să vorbesc cu unul, cu altul, oamenii mi-au spus că testele mai dau erori. Mi-era rău, rău, rău…”, spune Nicoleta Voicu.

Era ”trezită” de Elena Merișoreanu și ajutată, apoi, de celebrul medic Monica Pop. ”Am mai intrat în direct pe la televiziuni și îi mulțumesc Elenei Merișoreanu pentru că a fost atât de convingătoare și mi-a spus «Mergi, draga mea, la spital!» Mie mi-a fost frică de spital, să sun la salvare, să ajung internată.. Și să plec de acolo într-un sac, ca mulți alții. Asta mi-a fost groaza. Dumneaei punctând, așa, gravitatea situației, atunci a fost pentru mine un semnal de alarmă, să mă luminez cumva, plus starea de rău cu care mă confruntam”, spune artista.

Salvarea a venit după 78 de ore: ”E un semnal de alarmă!”

„Am sunat a doua zi la salvare. A venit după 78 de ore. Îți dai seama ce se întâmplă în 78 de ore cu cineva care este infectat, nu știe și merge pe afară. Eu în toată perioada asta în care am crezut că e o banală răceală am umblat cu mască, iar singurele ieșiri au fost cu câinele afară. E un semnal de alarmă, testarea e foarte importantă.

A venit salvarea, mi-a făcut testul, a doua zi am fost confirmată pozitiv la testul PCR. Am luat legătura cu medicul de familie, am întrebat în dreapta și-n stânga ce-i de făcut.

Am un medic de familie extraordinar, dar îi mulțumesc și doamnei doctor Monica Pop, care mi-a scris. Este un om minunat. A aflat de pe Facebook că eu am postat rezultatul, iar dumneaei, ca medic, ca om minunat, m-a întrebat cum stau lucrurile… Mi-a spus că verific mereu saturația. Dacă este sub 95 atunci să mă îngrijorez. M-a ajutat foarte mult, mi-a spus aceleași lucruri pe care mi le-a zis și medicul de familie. M-am liniștit”, a continuat Nicoleta Voicu.

”Când afli că ai Covid, te gândești dacă ești la cei care rămân sau la cei care părăsesc lumea asta”

Nicoleta Voicu povestește și cum a reacționat atunci când a aflat că are Covid.

”În momentul când citești diagnosticul și vezi că ai Covid, într-o fracțiune de secundă te gândești dacă ești la cei care vor rămâne în viață sau la cei care părăsesc lumea asta. Te gândești la moarte și la viață în același timp, într-o fracțiune de secundă! După o perioadă am observat o stare de ameliorare generală, dar nu luasem nimic pentru Covid, eu am luat pentru răceală. Eu am dus Covidul pe picioare pentru că am avut zile. Că puteam să ajung ca mulți alții care confundă răceala de sezon cu Covidul.

Acum studiez fiecare reacție a organismului. Acum sunt în carantină. În izolare e mai greu. S-au ales oamenii… Prietenii care pe rețelele de socializare își fac simțită prezența și își oferă ajutorul, doar cât să vadă lumea că ei mă cunosc, dar nu am primit un telefon de la oamenii care-și ofereau ajutorul.

Și a trebuit să găsesc soluții în Univers. A dat Dumnezeu să găsesc și oameni buni, mă ajută o prietenă de suflet. Nu trebuie să rămâi blocat într-o astfel de situație, ci să găsești soluții. Iar când se epuizează soluțiile, trebuie să găsești altă soluție. Pentru că sunt atâtea zile în care cineva trebuie să-mi scoată câinele de două ori pe zi. Am noroc cu această prietenă”, povestește cântăreața.

”Izolarea e foarte grea! Nu știu să descriu în cuvinte”

”Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, trăiesc din 2.000 de lei pe care statul ni-i oferă în perioada asta critică. Uite că acum ar trebui schimbate și încadrările astea de ajutor pentru artiști, să fie ca înainte, de 4.000 de lei. A fost înjumătățită, dar atât timp cât nunțile sunt interzise din nou… Am avut foarte multe probleme, acest dosar mi-a fost respins de atâtea ori…

Foarte greu pentru artiști. Trăim din 2.000 de lei. Am drămuit fiecare leuț și poate de multe ori am refuzat să chem oameni să mă ajute… deci cât mi-a fost rău m-am descurcat singură pentru că trebuie să drămuiesc 2.000 de lei, cu rată la bancă 700 de lei. Și uite, în condițiile astea, dosarul meu a fost întors și refuzat și întors pe toate părțile încât să cedăm și psihic. Deci dacă vor fi restricții, să se modifice și încadrarea noastră, a artiștilor”, se destăinuie Nicoleta.

Ce mănâncă Nicoleta Voicu? ”Sinceră să fiu, am primit pachet de la părinții mei, chiar acum o oră, am avut bănuți, că ți-am zis, eu nu știu ce-i acela concediu, vacanță, ieșiri la restaurant de trei ani, doar strictul necesar. Mănânc, nu pot să spun că nu, dar totul este foarte bine cântărit. Fără alte plăceri de zi cu zi, fără excese, fără nimic altceva. Merg cu cizmele de anul trecut, cu hăinuțele de anul trecut. Foarte greu. Uite, există perioada aceasta de izolare, eu nu pot ieși, să am evenimente. Statul nu acordă nimic.

Prin ce trec eu acum… E foarte greu, nu știu să descriu în cuvinte. Izolarea e foarte grea. Când ai un animăluț, dacă ești o mamă singură care ai un copil, doi, e foarte greu să găsești un om care să te ajute”, a încheiat cântăreața de muzică populară.

