Nicoleta Voicu a trecut prin momente de coșmar: ”Nu am crezut că mai ies vie”

Nicoleta Voicu trece prin momente foarte grele. Interpreta susține că se simte foarte greu și nu a putut să se miște din pat încă de duminică.

Interpreta Nicoleta Voicu a povestit pentru Antena Stars despre momentele grele prin care a trecut. Aceasta mărturisește faptul că de o săptămână se confruntă cu simptome similare cu cele provocate de infecția cu noul coronavirus. Însă, potrivit mărturisirilor sale, interpreta și-a făcut testul pentru detectarea virusului, însă i-a ieșit negativ. Nicoleta Voicu se confruntă cu o gripă, simptomele fiind lipsa gustului și mirosului, febră, frisoane.

„Anul ăsta a fost un an de coșmar, nu știu. De duminică nu m-am ridicat din pat, mă târăsc dacă am nevoie de ceva, efectiv. Stările de rău m-au luat de miercuri, stare de rău, frisoane, febră, îmi clănțeneau dinții în gură. Febra foarte mare, simptomele au fost de 1 la 1 cu virusul SARS-CoV-2. După trei zile de tratament, tot nu îmi trece. Am făcut și testul Covid-19, este negativ. Mă sperie acest lucru, nu știu de unde sunt toate aceste stări, nu știu. Nu am crezut că mai ies vie, de 6 zile nu îmi trece. Mi-e frică să merg la spital”, a mărturisit Nicoleta Voicu la Antema Stars.

Nicoleta Voicu, probleme grave de sănătate

Artisa s-a confruntat, timp de o lună și jumătate, cu o problemă medicală dată de coagularea sângelui. I-au apărut vânătăi pe brațe și picioare.

”Nu exagerez, dar una din 20 de persoane suferă de aceste dereglari ce țin de coagularea sângelui și nu sunt deloc de neglijat. Sunt probleme de sănătate cu care m-am confruntat în ultima lună și jumătate.

Timp de 6 săptămâni, în fiecare zi, eu am avut astfel de pete care explodau la orice oră din zi și din noapte, totul pe fondul a ceea ce am trăit în ultimii doi ani, ce am trăit toxic: frici, jignirile din spațiul public, umilințele, lucrurile neadevărate, relațiile cu părinții mei, din cauza persoanelor rău intenționate, cu copilul meu…toate aceste suferințe, organismul le-a adunat și le-a manifestat în felul lui.

Am văzut moartea cu ochii! Aceste probleme țin de coagularea sângelui! A existat riscul ca un cheag de sânge să ajungă la creier, în plămâni sau la inimă și să fie fatal pentru mine. Am nevoie de liniște…”, a spus artista.

Sursă foto: ARHIVĂ CANCAN