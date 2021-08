Mesajele sunt uluitoare, greu de reprodus și îi sunt adresate Minodorei Ion, avocatul artistei Nicoleta Voicu, aflată într-un interminabil război cu Gheorghe Turda. Se întâmplă din luna aprilie a acestui an, de când cele două femei au apărut la o televiziune și au vorbit despre problemele pe care cântăreața le are, după despărțirea de cunoscutul cântăreț. CANCAN.RO are detaliile imensului scandal și vi le prezintă, în exclusivitate.

Nicoleta Voicu s-a despărțit cu tam-tam de Gheorghe Turda, iar de atunci viața ei s-ar fi transformat într-un coșmar. Ar fi fost sunată de pe număr ascuns în miez de noapte, șicanată pe rețelele de socializare.

Nici iubit nu mai ar mai avea curaj să-și facă, pentru că toți o evită. Chiar artista dezvăluia, pentru CANCAN.RO, drama prin care trece (Vezi AICI povestea).

„Viața mea din ultimii trei ani e un calvar”

Doar că acum, „atacul” s-ar fi îndreptat și către avocatul ei, Minodora Ion. ”Ce am eu de spus este că viața mea din ultimii trei ani e un calvar: terorizată de pe diverse numere de telefon, atrasă în curse de tot felul, să facilitez anumite relații între persoane publice și oameni pe care nu i-am întâlnit în viața mea.

Sunt scoasă din spectacole. Impresarii nu lucrează cu mine. Prietenii una îmi scriu în privat, alta manifestă public. Colegi de cântec care evită să fie văzuți în preajma mea. Sunt jignită pe conturile mele de socializare de pe conturi false la fiecare postare.

Iar ultima formă de atac asupra persoanelor din jurul meu a venit asupra doamnei avocat Minodora Ion, care mă reprezintă în ultima vreme. Primește mesaje cu conținut trivial, greu de reprodus, cu scopul de a o determina să nu mă mai reprezinte”, a dezvăluit Nicoleta Voicu, pentru CANCAN.RO.

Minodora Ion, avocatul Nicoletei Voicu: ”Îți fac, îți dreg…”

Avocatul Minodora Ion avea să facă, la rându-i, dezvăluiri uluitoare despre ce i se întâmplă începând cu luna aprilie, atunci când a apărut la o emisiune, alături de Nicoleta, și în care era dezbătut scandalul cu Gheorghe Turda.

”După o emisiune cu Nicoleta Voicu, de la o televiziune, referitor la pressing-ul domnului Turda față de dânsa, am început să mă trezesc cu tot felul de mesaje și mailuri… Când o să vi le trimit, o să vedeți că sunt imposibil de reprodus. Adică ceva gen… ești needucată, curvă și avocată ratată și îți fac, îți dreg…

Toate sunt pe același limbaj. Problema este că nu sunt numai pe telefon, ci persoana respectivă și-a făcut și conturi și mă șicanează, mă bagă și pe mine în seamă, nu pot să vă spun că în fiecare zi, că aș minți, dar totuși…

Nu există lună, nu trec două săptămâni în care să nu mă bage puțin în seamă. Din aprilie se întâmplă asta, de când am fost la emisiune la Antena Stars cu Nicoleta. Nu m-a băgat în seamă doar atunci și apoi m-a lăsat în pace. Nu! Problema este că, acum sincer… singura conexiune pe care o pot face este că a început când eu am apărut cu ea pe Antenă.

Până atunci, nu am avut problemele astea. Aș fi rea să spun că-l bănuiesc pe domnul Turda, nu-mi permit să fac asta, dar mintea mea de avocat, obligatoriu, face o conexiune. Ori a pus pe cineva, ori … nu știu ce să vă spun, dar eu nu cred în coincidențe”, a declarat avocatul Nicoletei Voicu.

Minodora Ion: ”Am sperat să se potolească!”

Minodora Ion mai spune că nu-l crede în stare pe Gheorghe Turda să facă așa ceva, însă se gândește că artistul a pus pe cineva.

”M-a dat, așa, peste cap. Eu lucrez la o plângere, nu am făcut-o încă pentru că am niște probleme, dar nu las lucrurile așa. O să copiez mailuri, există informaticieni care se ocupă de așa ceva, să descopere. Mesajele de pe mail sunt trimise de pe o adresă creată în acest scop, din aia, anonimă…

Eu am tot sperat să se potolească, am luat-o, așa, ca pe o răzbunare la momentul acela, am zis că o să-i treacă. Dar nu s-a potolit. Și mă bagă în seamă… Mi-a spus multe, că-s și o scriitoare ratată, că am scris o carte de psihologie.

Omul mi-a arătat că mă urmărește. Nicoleta îl bănuiește pe domnul Turda, eu nu știu. Eu nu-l cred în stare să dea personal mesaje, dar îl cred în stare să pună pe x,y,z, aghiotanții lui să facă asta”, a încheiat Minodora Ion.

