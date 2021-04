Cântăreața de muzică populară Nicoleta Voicu pune piciorul în prag! S-a săturat, spune ea, de jignirile pe care Gheorghe Turda, fostul iubit, i le aduce, dar ea nu-i poate răspunde, pentru că a fost notificată de artist. Totuși, Nicoleta ar fi găsit modalitatea prin care să îi dea replica „fostului”, după eventualele intervenții la adresa ei. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, decizia luată de artistă și declarațiile celei care i-a fost parteneră de viață lui Gheorghe Turda.

Disputa dintre Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda a început la scurt timp după ce relația lor de iubire s-a destrămat. Cei doi s-au încins în declarații, apoi a părut că s-a instalat pacea. O perioadă. A urmat o nouă „bătălie” și tirul a continuat din ambele părți. Dacă după fiecare „luptă” s-ar fi ridicat câte o mănăstire, Ștefan cel Mare era acum mic copil pe lângă vulcanicii artiști. (CITEȘTE ȘI: NICOLETA VOICU RUPE TĂCEREA! CE I-A FĂCUT SOȚUL + CUM A DEZAMĂGIT-O FIUL EI)

Motivul pentru care Nicoleta Voicu și-a angajat avocat în disputa cu Gheorghe Turda

Ultimul ”asalt” al lui Gheorghe Turda a făcut-o pe Nicoleta Voicu să ia decizia: și-a angajat avocat, dar nu pentru a o apăra în instanță, pentru că, deocamdată, nu s-a ajuns acolo, ci pentru ca acesta să vorbească în numele ei. Avea să explice și motivul pentru care a apelat la această variantă. ”Din clipa de față, să spun așa, discuțiile se vor purta de la avocat la avocat. Date fiind declarațiile pe care le face fostul partener în spațiul public, cu orice apariție, oriunde – că el are mereu ceva de comentat la adresa mea – nu-l mai pot lăsa să facă declarațiile astea despre mine, așa, prin care mă umilește. Am apelat la un avocat, iar la a treia notificare pe care mi-a trimis-o, răspunsul e venit din partea avocatului meu”, a dezvăluit Nicoleta Voica, pentru CANCAN.RO.

Cântăreața a detaliat apoi. ”Și, de acum, așa se vor purta discuțiile, prin avocați, pentru că nu mi se pare normal ca el să arunce cu noroi în mine și eu să fiu doar cea care tace, să nu vină o dezmințire, până la urmă, față de declarațiile lui. Așa am ajuns cu probleme grave de sănătate, nu mai pot gestiona, să zic, situația, nu vreau să ajung în spital, mai ales în perioada asta cu Covid-ul. Să fie nevoit să înceteze”, a continuat Nicoleta Voicu. (NU RATA: GHEORGHE TURDA ȘI NICOLETA VOICU, LA TRIBUNAL? INTERPRETUL DE MUZICĂ POPULARĂ O CHEAMĂ ÎN INSTANȚĂ PE FOSTA LUI IUBITĂ)

Cântăreața de muzică populară se plângea, recent, că este umilită de Gheorghe Turda din cauza banilor. „M-a împroșcat cu noroi din cap până în picioare. Mă umilește pentru că eu nu am ieșit să cer bani. Am două mâini, două picioare, am studii superioare, niciodată nu aș apela la acest om pentru nimic în lume. Nu regret relația, pentru că este cea mai dură lecție de viață pe care trebuia să o primesc și să o învăț. Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu”, spunea Nicoleta Voicu.

