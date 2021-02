Nicoleta Voicu, acuzații la adresa lui Gheorghe Turda: „Nu vreau să se mușamalizeze nimic, să nu se meargă la intimidare”

Scandalul dintre Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda nu pare să se termine prea curând. Artista declară că nu mai suportă să fie terorizată și a cerut ajutorul oamenilor legii. Și-a luat o bâtă și păzește non-stop ușa casei. De cealaltă parte, artistul dă vina pe ea și susține că Nicoleta Voicu este cea care are probleme pe care trebuie să și le rezolve.

Cântăreața a ajuns la capătul puterilor și a cerut ajutorul organelor de poliție. Nicoleta Voicu susține că trăiește într-o continuă teroare și-l consideră principalul vinovat pe fostul partener de viață.

“Aceste apeluri au un substrat: să dispar din spațiu public. Avocatul m-a îndemnat să apelez la Poliție. În 2020, în fiecare lună, mai puțin vara trecută, cred că era în concediu, am tot primit aceste apeluri noaptea la ora 2. Acum s-au reluat. Imediat după emisiunea în care am vorbit de fostul iubit am primit apelurile. Am dezvoltat multe temeri, fobii.

Sunt o femeie singură și mă tem. Am ușile încuiate și sus, și jos. Am o bâtă în casă. Mi-e frică să nu forțeze ușa, deocamdată au fost doar bubuituri în ușă. Mâine merg din nou la Poliție. Nu vreau să se mușamalizeze nimic, să nu se meargă la intimidare. Am cerut numele persoanei care mă hărțuiește cu aceste apeluri. Deja au fost peste 80 de apeluri de la începutul anului”, a declarat solista la Antena Stars.

Gheorghe Turda: “I-am trimis trei notificări legate de viața privată“

De cealaltă parte, Gheorghe Turda consideră că fosta lui parteneră exagerează foarte mult, din dorința de a fi prezentă în show-urile de televiziune. Însă, nu va mai tolera un asemenea comportament și a început deja să ia măsuri, i-a trimis trei notificări legate de viața privată, în care-i interzice să-i mai folosească numele în spațiul public.

“Mă amenință cu avocații, care avocați, nu știu… Sunt la a treia notificare, sper să se potoloească. Dar n-ai cu cine să vorbești, săraca, e suferindă”, a declarat Turda pentru Star Popular.

