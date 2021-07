Nicoleta Voicu trăiește o adevărată dramă! După ce s-a despărțit, cu scântei, de Gheorghe Turda, cântăreața de muzică populară nu a mai fost implicată în nicio relație. Nu pentru că nu ar fi vrut, dar orice potențial iubit era rezervat cu ea la a doua întâlnire, apoi dispărea. Fără motiv, totul se rupea. Nicoleta avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, că și unii dintre prietenii ei au început s-o ocolească.

Artista încă trece printr-o perioadă grea, ca urmare a lipsei spectacolelor, din cauza pandemiei. S-a descurcat cu indemnizația dată de statul român, dar nici acum nu reușește să ajungă pe scenă.

Nu a avut niciun eveniment, iar viața ei pare deja un coșmar. Mai mult, simte că-și pierde prietenii. Unul după altul. Iubiți? Nici atât!

„Încerc să supraviețuiesc doar cu aerul”

Cine o privește frumos și se duce cu gândul la o relație cu ea dispare a doua zi! Cântăreața a explicat totul. ”Sunt urmărită din umbră! Nu știu ce se întâmplă. De unde relație, nu pot avea iubit! Apare nu știu cine, dar apoi dispare, nu mă mai vrea.

Chiar și unii colegi dispar, nu mai sunt prietenii mei. Se depărtează de mine…”, a fost prima dezvăluire a Nicoletei.

Avea să continue. ”Am avut o colegă, lucra la o mare firmă din București, era la un sediu central în București… S-a afișat cu mine la un eveniment, în scurt timp a fost mutată disciplinar, pentru că a fost văzută cu mine.

A fost mutată la un sediu al firmei de la periferia Bucureștiului! Toate persoanele care apar lângă mine dispar a doua zi! Culoarul pe care merg acum e foarte strâmt. Încerc să supraviețuiesc doar cu aerul!”, a povestit Nicoleta Voicu.

Nicoleta Voicu, probleme grave de sănătate: ”Am avut vânătăi pe tot corpul! Chiar și în talpă!”

Altfel, timp de o lună și jumătate, artista s-a confruntat cu o problemă medicală dată de coagularea sângelui. I-au apărut mari vânătăi pe brațe și picioare.

”Nu exagerez, dar una din 20 de persoane suferă de aceste dereglari ce țin de coagularea sângelui și nu sunt deloc de neglijat. Sunt probleme de sănătate cu care m-am confruntat în ultima lună și jumătate.

Timp de 6 săptămâni, în fiecare zi, eu am avut astfel de pete care explodau la orice oră din zi și din noapte, totul pe fondul a ceea ce am trăit în ultimii doi ani, ce am trăit toxic: frici, jignirile din spațiul public, umilințele, lucrurile neadevărate, relațiile cu părinții mei, din cauza persoanelor rău intenționate, cu copilul meu…toate aceste suferințe, organismul le-a adunat și le-a manifestat în felul lui.

Am văzut moartea cu ochii! Aceste probleme țin de coagularea sângelui! A existat riscul ca un cheag de sânge să ajungă la creier, în plămâni sau la inimă și să fie fatal pentru mine. Am nevoie de liniște…”, a spus artista.

„Cu sabia deasupra capului”

”Am trăit cu sabia deasupra capului și încă trăiesc, am făcut tratament naturist și medicamentos. Sunt oamenii care m-au pus la zid pentru că nu am mers la medic, dar să-mi spună cineva dacă ar fi avut curajul să meargă la spital, în toată situația asta și cu tot ce se întâmplă în spitale.

Dar am avut noroc cu facultatea pe care am făcut-o, pentru că am terminat Universitatea de Științe Agronomice din București, Facultatea de Zootehnie și în facultate am făcut și materii ce țin de medicină veterinară și se leagă termenii.

Am știut despre ce e vorba, am știut ce să caut, am găsit tratamente naturiste, am căutat link-uri în limba engleză, spaniolă. Tratamentul pe care l-am urmat este studiat și verificat pe toate părțile, asta mi-a salvat viața”, a încheiat Nicoleta Voicu.

