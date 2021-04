Un nou capitol din războiul dintre Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda! „Am primit cea de-a treia notificare din partea lui”

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda sunt departe de a îngropa securea războiului. Cei doi continuă să se atace, iar artista susține ca a primit o a treia citație prin care Gheorghe Turda o avertizează să nu îi mai pronunțe numele în spațiul public.

Cântăreața de muzică populară susține că s-a săturat de tot scandalul și ea încearcă să îi pună capăt. Însă, în replică Gheorghe Turda în loc să oprească războiul continuă să îl alimenteze și chiar el ar fi cel care vorbește în continuare despre fosta parteneră, susține Nicoleta Voicu. (CITEȘTE ȘI: NICOLETA VOICU TRĂIEȘTE ÎN TEROARE DE DOI ANI. VEDETA A AJUNS LA CAPĂTUL RĂBDĂRII: „NU MAI POT”)

„Am învățat să iert și fiecare cu propria conștiință. Eu nu știu ce să mai cred despre acest om pentru că el mă agasează și nu se poate desprinde de mine și de trecut pentru că eu am primit cea de-a treia notificare din partea lui. Specifică, ca și în celelalte două, să nu-i mai pomenesc numele dar văd că face ce face și mai apare cu o declarație legată de numele meu și de viața mea personală. M-a deranjat foarte mult când a spus că săraca e suferindă cu capul, ar vrea să stea de vorbă, dar nu are cu cine”, a declarat Nicoleta Voicu pentru Antena Stars.

„Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu”

Nicoleta Voicu susține că întreg calvarul prin care a fost pusă să treacă de fostul partener a învățat-o o lecție importantă. Deși nu regretă relația pe care a avut-o a rămas cu un gust extrem de amar și cât se poate de dezamăgită de cel căruia i-a fost alături. (VEZI ȘI: NICOLETA VOICU A FOST DATĂ AFARĂ DIN CASĂ DE CĂTRE GHEORGHE TURDA! MOMENTELE DE COȘMAR PRIN CARE ARTIST A TRECUT. „AM PLÂNS, M-AM TĂVĂLIT PE JOS”)

„M-a împroșcat cu noroi din cap până în picioare. Mă umilește pentru că eu nu am ieșit să cer bani. Am două mâini, două picioare, am studii superioare niciodată nu aș apela la acest om pentru nimic în lume. Nu regret relația, pentru că este cea mai dură lecție de viață pe care trebuia să o primesc și să o învăț. Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu”, a mai spus Nicoleta Voicu.