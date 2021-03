Nicoleta Voicu a fost dată afară din casă de către Gheorghe Turda! Momentele de coșmar prin care artist a trecut. „Am plâns, m-am tăvălit pe jos”

Nicoleta Voicu susține ca a avut o căsnicie de coșmar alături de Gheorghe Turda. Artista a dezvăluit momente dureroase din relația sa, pe care cu greu le-a depășit. Deși acum este bine, cântăreața nu crede că o să mai poate să se implice într-o altă relație.

Invitată în platoul unei emisiuni tv, Nicoleta Voicu și-a deschis sufletul și a povestit episoadele traumatizante prin care a trecut din cauza fostului partener, Gheorghe Turda. Artista a mărturisit că a fost dată afara din casă de mai multe ori, iar ruptura definitivă a fost dureroasă și a avut nevoie de multă vreme pentru a se recupera.

„La pământ eram, cu bagajele făcute. O imagine mai deplorabilă a unei femei care pleacă dintr-o căsnicie înfrântă nu există, nici în ochii copilului, nici în sufletul acelei femei. Acum 3 ani, în 2019, am stat un an împreună. Am venit noaptea, mi-era rușine să mă întorc înfrântă. Au fost multe plecări de care presa nu a știut”, a declarat Nicoleta Voicu, la Antena Stars.

„Nu voi mai avea o relație”

Întreaga relație eșuată și-a pus amprenta asupra cântăreței și deși acum se află într-un punct bun nu crede că o să mai fie capabilă să se implice într-o altă relație cu adevărat. În ciuda celor întâmplate, Nicoleta Voicu a reușit să fie puternică, să treacă peste tot, însă relația toxică a lăsat urme adânci în sufletul ei.

„ Au fost și momente în care mă dădea afară din casă. M-am întors noaptea cu sacii cu haine. A doua zi a trebuit să mă mobilizez. Am plâns, m-am tăvălit pe jos. Mi-au trebuit câteva luni să îmi revin.(…) Am bocit zile întregi. Și am zis că în momentul în care plec, nu mă mai întorc. Dacă aș mai trece printr-o mocirlă ca cea în care am trecut de 2 ori nu o dată, nu aș mai accepta nimic.

De multe ori simt că eu nu voi mai avea o relație, tocmai pe acest considerent. Că mă voi retrage într-o viață departe… de pustnic. Sunt zile când nu simt nevoia de comunicare, ci doar de liniște”, a spus Nicoleta Voicu.