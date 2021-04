Nicoleta Voicu, probleme de sănătate după conflictul cu Gheorghe Turda?! “Îmi apar vânătăi pe corp, pe picior...”

Nicoleta Voicu susține că se confruntă cu probleme grave de sănătate din cauza conflictului cu Gheorghe Turda, care ar fi afectat-o teribil. Interpreta de muzică populară îi transmite fostului iubit că ea a pus punct disputei și, pe viitor, avocata o va reprezenta în orice fel de litigiu.

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda și-au aruncat cuvinte grele după ce au pus punct poveștii de iubire, iar interpreta de muzică populară ar fi fost extrem de afectată, în prezent fiind la pământ atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

Artista susține că are nevoie de calmante pentru durerile de cap și că hemoragiile nazale au chinuit-o teribil o bună perioadă. În plus, pe sistem nervos, i-ar fi apărut mai multe vânătăi pe suprafața corpului.

“Următoarele declarații le va face avocatul meu, eu nu mai pot, situația va fi preluată de avocata mea. Eu trebuie să suport acțiunile lui, oameni suntem, nu este OK. Pe sistem nervos acum îmi apar niște vânătăi pe corp, am pe picior, data trecută am avut pe mâini. Am avut hemoragii nazale, lucrurile sunt foarte grave, am dureri de cap pe care nu le mai pot calma. Este un capitol încheiat, încerc să mă detașez, este punct. S-a terminat, să-și vadă fiecare de drumul lui!”, a spus Nicoleta Voicu, la Antena Stars.

Nicoleta Voicu susține că l-a iertat pe Gheorghe Turda. „Nu regret relația, cea mai dură lecție de viață!”

Chiar și în aceste condiții, Nicoleta Voicu spune că l-a iertat pe Gheorghe Turda pentru tot ce i-a făcut, precizând că relația a reprezentat pentru ea o adevărată lecție de viață.

“Am învățat să iert și fiecare cu propria conștiință. Nu regret relația, pentru că este cea mai dură lecție de viață pe care trebuia să o primesc și să o învăț. M-a împroșcat cu noroi din cap până în picioare. Mă umilește pentru că eu nu am ieșit să cer bani. Am două mâini, două picioare, am studii superioare, niciodată nu aș apela la acest om pentru nimic în lume. Nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu”, a mai adăugat interpreta de muzică populară.