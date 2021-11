Nicoleta Voicu era ”lovită” de Covid în octombrie. Nu crezuse că există, cu adevărat, teribila boală, dar avea să afle pe pielea ei ce înseamnă. 14 zile de izolare, un chin și psihic, nu doar stările de rău și oboseala frecventă au ”zdruncinat-o” pe cântăreața de muzică populară. Unde mai pui că are probleme de coagulare… Timpul a trecut, Nicoleta s-a tratat, însă a rămas cu sechele. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

A așteptat cu sufletul la gură să se ”elibereze” și, după 14 zile, visul i se îndeplinea. S-a tratat de Covid și avea să părăsească, în sfârșit, locuința. Doar că ”parșivul” virus lasă urmări.

”Am făcut-o de două ori pe grozava. O dată la început, când nu credeam, și am mai făcut-o o dată, când ieșeam din perioada de izolare. Am crezut că sunt complet vindecată și am reluat activitatea și, uite, perioada de post-Covid e delicată. M-a cam pus la pământ după o filmare. Așa că am fost nevoită să anulez ce aveam pentru săptămâna asta… Încă obosesc foarte repede. Încă mai am probleme la nivelul plămânilor”, a povestit Nicoleta Voicu, pentru CANCAN.RO.

Nicoleta Voicu: ”E ciudată starea! Senzație de sufocare”

Așa că are un sfat pentru cei care au trecut prin boală și consideră că e un capitol încheiat brusc.

”Chiar recomand celor care ies din perioada de izolare să nu se considere total vindecați. E de durată recuperarea și mai ales cum sunt eu, care mai am și probleme de coagulare a sângelui. Cu atât mai mult că în perioada de izolare am întrerupt tratamentul, fac unul naturist, și au reapărut.

Situația asta cu Covidul e foarte delicată. E o stare de oboseală, cum să spun, mă pune jos. Dacă nu mă odihnesc, nu am cum să merg mai departe. E foarte ciudată starea. Și încă ceva, eu vreo patru sau cinci zile am avut senzația că nu pot să respir. Senzație de sufocare.

Cred că funcțiile plămânilor se reiau treptat. Mergeam pe stradă, dădeam masca jos, inspiram de cinci-șase ori să simt eu așa că reintră plămânii în normalitate. E foarte ciudat, o senzație de sufocare, am crezut că mor, sincer.

Am făcut un consult, medicul mi-a zis să revin. La plămâni sunt probleme. E un murmur acolo, un sunet ciudat care nu ar trebui să fie. Deci chiar afectează plămânii, eu n-am crezut, dar uitecă m-a pus jos”, a spus cântăreața.

Așa că și-a luat măsurile de precauție. ”Gata, le fac cu pauză, că așa nu se poate! Îi sfătuiesc pe toți, să mai ascultăm și de medicii ăștia, specialiști, că altfel … Medicul meu de familie îmi spunea: cum să nu crezi? Și am un medic excepțional. E greu. M-am împrietenit cu moartea, eu cam trăiesc cu sabia deasupra capului în fiecare zi, că am problemele astea de coagularea sângelui și oricând un cheag îmi poate fi fatal”, a încheiat Nicoleta Voicu.

