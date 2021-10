Nicoleta Voicu, din nou terorizată: ”Am făcut plângere la Poliție!”

Clipe grele pentru Nicoleta Voicu, la scurt timp după ce a aflat că are COVID. Avea să se izoleze în locuință, pentru două săptămâni, să urmeze tratamentul, să-și sune prietenii s-o ajute. Puțini i-au răspuns. Viața curge înainte. Cu decepții, de această dată. Cântăreața și-a revenit, a ieșit din carantină. Doar că are alte motive de supărare. Un necunoscut o terorizează la telefon. Se întâmplă din nou. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

”Iar m-a sunat cineva! Cu număr ascuns, nu știu, se oprise totul, la un moment dat”, spune Nicoleta Voicu. S-a întâmplat în urmă cu aproximativ o lună, când artista a fost apelată. A văzut pe telefon, pentru că problemele de acum doi ani, când practic a fost terorizată de mai mulți indivizi, au făcut-o să le dea block.

”Am făcut din nou plângere. Am trimis din nou plângere, le-am spus că-i rog să atașeze la dosar. Oricum, e ciudat. Într-o lună m-au sunat șapte, într-o lună unul… Nu e ciudat? Oricum, cine mă sună pe privat, e blocat. Sunt supărată. Nu știu de ce nu se agită Parchetul, Poliția? Am refăcut lista convorbirilor, i-am dat-o polițistului. Am luat-o pe ore… Luna trecută m-a sunat o dată”, a dezvăluit Nicoleta Voicu.

Nicoleta Voicu a trăit un coșmar timp de două luni: ”M-a terorizat!”

Nicoleta Voicu a trăit un adevărat calvar timp de două luni! Cunoscuta cântăreață de muzică populară a fost terorizată în acest interval de un bărbat, care a sunat-o nonstop și doar o singură dată a vorbit. Avea să facă plângere la Poliție. ”Ce faci, frumoaso?”, i-a spus acesta, într-unul dintre apelurile în care a și vorbit. după care a închis. În rest, apeluri la 1 noaptea, la 3 noaptea, dimineața, la amiază, seara!

”M-a terorizat cu telefoanele! Într-una dintre dăți când m-a sunat, eram acasă, cu cineva de la o televiziune, l-am dat pe speaker și s-a potolit din acel moment. Dar două luni a fost un coșmar pentru mine, m-a terorizat cu telefoanele. Era o voce de bărbat, o singură dată a vorbit în aceste două luni în care m-a tot sunat. Ultima dată când m-a sunat m-a întrebat: «Ce faci, frumoaso?» Nu știu ce voia. Suna și închidea.

O dată a sunat și eram în mașină, cu fiul meu și cu o colegă, o solistă de muzică populară… A sunat și a închis. Am fost speriată, să fii sunată la trei dimineața, la 1 noaptea, la prânz, seara… Și să nu vorbească! Ba era număr privat, ba cunoscut…”, povestea Nicoleta.

