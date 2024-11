Decizia radicală luată de Ioniță și Viorica de la Clejani, după moartea subită a lui Silviu Prigoană: ”Când te duci, nu iei nimic cu tine”

Vestea că Silviu Prigoană s-a stins din viață la 60 de ani a venit ca un fulger pentru toată lumea! Ioniță de la Clejani le-a transmis artiștilor un mesaj de-a dreptul emoționant după decesul regretatului afacerist! Vă prezentăm declarațiile făcute de soțul Vioricăi de la Clejani.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie 2024, într-un restaurant din Bran. Medicii au intervenit de urgență, dar nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au fost nevoiți să constate decesul. Această veste tristă a adus suferință și șoc în rândul celor ce l-au cunoscut și apreciat. Printre aceștia se numără și Ioniță de la Clejani.

Pentru artist, decesul lui Silviu Prigoană a venit ca o lecție de viață, fapt ce l-a făcut să reflecteze asupra lucrurilor care contează cu adevărat și ce priorități ar trebui să aibă oamenii, de fapt. După ce a analizat situația, Ioniță de la Clejani a ajuns la o concluzie importantă!

„Pentru mine, moartea lui Silviu Prigoană este o lecție. Am stat, am analizat și am ajuns la concluzia că muncim ca nebunii. Tragem să avem și ce facem cu toate pe care le adunăm? Nimic, odată faci poc și ești gata! Când te duci, nu iei nimic cu tine!”, a declarat Ioniță de la Clejani, potrivit Fanatik.ro.