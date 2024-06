Decizia radicală pe care a luat-o Iuliana Pepene după America Express: ”M-am apucat târziu, dar nu o să mă mai las”

Deși Iuliana avea deja un trup de invidiat, cu forme voluptoase, prezentatoarea TV a hotărât că are nevoie de schimbări pentru a-și atinge potențialul maxim în privința unui corp bine tonifiat prin antrenamente la sală.

„Arătam OK și înainte, eram foarte mulțumită de mine, dar la America Express mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva în privința asta. Rezistam foarte bine acolo. (…) Am zis că trebuie să schimb ceva în viața mea, aveam nevoie să schimb ceva, și am început cu sportul, și e foarte bine”, a mai dezvăluit jurnalista, conform Spynews.

Iuliana Pepene, despre temerile sale: „E omenește”

Pe lângă schimbările în stilul de viață și includerea sportului în rutina zilnică, Iuliana Pepene a vorbit deschis și despre temerile sale.

„Îmi este frică de penibil. Toți avem frica asta de penibil. Bine, am mai trecut puțin peste ea, pentru că a greși e omenește. (…) Încerc să mă educ în fiecare zi să trec mai repede peste situațiile penibile cu care toți ne consultăm, și cred că asta este una dintre frici: frica de penibil. (…) Mai nou am și frică de viteză. La 20 de ani conduceam ca o teribilistă, ca printr-o minune am rămas cu permisul și niciodată nu l-am avut suspendat, dar de la o vârstă ești un pic mai preventiv. În momentul de față, chiar dacă am permis pentru motocicletă, am vândut-o, nu mai am motor, și am zis că e mai bine să stau protejată în mașină și să conduc safe”, a mai spus prezentatoarea TV.

Citește și: “NĂSOSUL” ESTE ISTORIE PENTRU SEXY-ȘTIRISTĂ! ADIO SĂRUTURI SAU ATINGERI EROTICE ÎN PUBLIC. NOUL IUBIT A SCHIMBAT-O RADICAL PE IULIANA PEPENE